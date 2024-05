Al ser consultado por las motivaciones principales de Integra Capital para ingresar al mercado peruano por medio de la compra del 55% de las acciones Clase A de Volcan, la fuente señaló que cuentan con una experiencia en la explotación y producción de metales similares al ‘core’ de la peruana, como lo son el plomo, plata y zinc. Esto debido a que también son propietarios de la Minera Aguilar, una de las compañías metalíferas más emblemáticas de Argentina.

De otro lado, aseguró que también han visto el potencial que tiene Volcan desde el punto de vista operaciones mineras, capital de trabajo, entre otros atributos, el cual reconocen que se encuentra muy devaluado. “Se tiene presente la historia y trayectoria de la compañía, por lo que se asegura que es una inversión en un activo que presenta un riesgo relativamente bajo, pero que hoy está con un ‘distrés’ muy grande, atrapado por diferentes problemas”, señaló a este medio.

Primer paso: reestructuración de la deuda financiera

De acuerdo a la fuente de Integra Capital, ya cuentan con un plan de desarrollo a implementar en el corto plazo. “Número uno, el foco estará en reestructurar la deuda financiera, que se encuentra en una situación compleja. La meta es pagar el 100% de los préstamos sindicados. Para ello, el plan es tratar de maximizar el valor mediante liquidaciones o ventas de activos no prioritarios mediante negociaciones ‘amistosas’, evitando cualquier transacción hostil”, señaló.

Cabe precisar que los vencimientos de deuda de la compañía Volcan inician en el segundo trimestre de este año, con amortizaciones trimestrales que suman US$ 105 millones para este 2024 y sube a US$ 135 millones en 2025 para llegar a US$160 millones en 2026, cuando vence el préstamo sindicado bancario de US$ 400 millones.

Paralelamente, buscan que los bancos y bonistas brinden nuevos plazos para que puedan ejecutar estas liquidaciones de activos y hacer frente a los compromisos que deben asumir. “La consigna es solucionar la situación financiera. No es un tema económico, ya que los activos que tiene Volcan, sumado al potencial operativo, cubren ampliamente la deuda”, indicó.

Al ser consultado por el tiempo aproximado en el que culminarían el proceso de esbozar un plan de reestructuración financiero, la fuente señaló que debido a que se encuentran en una etapa avanzada (tras los meses trabajados con los involucrados), un plazo razonable sería tener un plan definitivo entre 60 y 90 días.

Poner en valor la compañía

Otro foco de la firma argentina estará en poner en valor el potencial minero de Volcan. “A nivel accionario, se trata de sacar a la compañía de cualquier tipo de atrapamiento entre accionistas. No se busca ningún tipo de inconveniente. Todo lo contrario, queremos trabajar con todos ellos”, dijo.

A nivel de la operación minera, tienen en carpeta revisar el portafolio actual. “Entendemos que hay ciertos proyectos, principalmente de cobre, que no han recibido la atención que para Integra Capital debería tener. Además, con respecto a los proyectos clave reactivar, Romina se perfila como uno de ellos”, indicó la fuente a Gestión.

En tanto, sobre la posibilidad de ir por ‘joint venture’ como alternativa financiera para desarrollar proyectos, la fuente reconoció que sí sería una de las opciones en carpeta. “Es una de las tantas herramientas que se maneja pero también hay acceso a fuentes de financiamiento extranjeras que ven en Volcan una compañía con un valor gigantesco pero que por diferentes motivos hoy se encuentra en una situación complicada, pero que tiene que mejorar. Con respecto a nivel de fuentes de trabajo, no habrán movidas, ya que se mantendrán las operaciones o se incrementarán”, remarcó la fuente de la compañía.

En el 2017, Glencore invirtió US$ 734 millones para hacerse de hasta el 48.19% de acciones Clase A (con derecho a voto) de Volcan a US$ 1.215 la unidad, pasando así a tener el 55% del accionariado. Sin embargo, el último lunes 6 de mayo informó que vendió la totalidad de su representación en la minera a US$ 20 millones.

Adicionalmente, Glencore se ha comprometido a proporcionar una línea de crédito garantizada por hasta US$ 40 millones para financiar ciertas obligaciones de oferta pública aplicables según la legislación peruana. La compañía espera que dicha transacción se cierre durante esta semana.

