Sin embargo, este tipo de turismo no está desarrollado en su totalidad, por lo que se han formulado estrategias para impulsar ello y llegar a las cifras que tiene México, un país considerado como el favorito de las parejas que desean constatar su romance y disfrutar de su luna de miel.

El turismo romance es una oportunidad para elevar cifras del sector

Sandra Subieta, decana de la Facultad de Hotelería, Turismo y Gastronomía de USIL, opina que “turismo de romance aún es incipiente en Perú”. La experta explica que México se lleva el 60% de los turistas que esperan celebrar su boda fuera del país en el que residen.

Por su parte, Mariana Pollak, presidenta de la Cámara de Profesionales de Eventos (Capev), menciona que el 40% de las bodas de destino en Estados Unidos se realizan en lugares internacionales, avalando que México, Hawai y el Caribe son sus destinos favoritos.

Entre las razones por las que escogen estos países, el 90% se deciden por el clima que presentan y el 35.5% lo considera una oportunidad de tomarse unas vacaciones.

En el Perú, las parejas que llegan a las zonas turísticas a celebrar sus bodas, son por los siguientes motivos:

Internacionales:

Como primera clasificación están las parejas interesadas a casarse en un lugar diferente de su lugar de residencia, ya sea para conocer el destino o para que la inversión sea menor, comparada con una boda en su mismo país.

“A veces una boda de destino es más económica para un americano, que una boda en Estados Unidos, porque en ahí tienes que hacer una boda más grande e invitar a todos. Cuando se realiza una boda destino llegan menos invitados, ellos pagan sus pasajes, sus alojamientos. Los novios solo invierten en la boda y en ciertas atenciones”, explica Pollak.

También se encuentran las parejas en las que uno de ellos son peruanos. En esta clasificación, como viven fuera de Perú, optan por viajar al país para celebrar la boda con los paisajes turísticos que ofrecen.

“El lugar escogido para el matrimonio suele ser donde vive la familia del novio o la novia peruana, pero la luna ya la luna de miel probablemente se va a realizar en diferentes zonas del Perú”, agrega.

Nacional:

En este caso, sucede que la pareja reside en Lima y la boda se realiza en la región donde viven los familiares, para que ellos puedan estar presentes en el día central. De esta manera, también se promueve el turismo interno.

Los mejores países para celebrar una boda

Latinoamérica tiene varios destinos que ofrecen paisajes románticos, ideales para celebrar una boda. Por ello, en el 2023, los países del continente fueron clasificados de acuerdo al clima, la infraestructura y los precios que poseen, para celebrar una unión marital.

En este ranking elaborado por PartyPlaneta, se considera a Perú como el último país de Latinoamérica que posee un clima apto para celebrar una boda. En cuanto a la infraestructura, se encuentra en la sexta posición, superando a Brasil y Uruguay. Finalmente, frente a los precios, se encuentra en la cuarta posición, superado por Costa Rica, Uruguay y Chile.

Frente a estos resultados, Sandra Subieta considera que se debe impulsar las promociones turísticas que tiene el Perú, las oportunidades para celebrar una boda “porque no solamente hay un destino. Tenemos diferentes regiones, climas, que tienen un potencial turístico durante todo el año, no solo en ciertas temporadas”.

Perfil de turistas que adquieren el turismo de romance

En el 2023, el presupuesto medio en Estados Unidos para una boda destino fue de US$ 35,000, frente a los US$ 28,000 en el 2019; según la empresa de viajes Cóndor Ferries. Ante este crecimiento, estiman que el mercado tenga un crecimiento de hasta US$ 78,890 millones en el 2027, con una tasa compuesta anual del 29,2%.

Las parejas que consideran realizar sus bodas o tener una luna de miel fuera del país, tienen entre 28 y 35 años. Entre los destinos preferidos, deciden por lugares que dispongan de playas, turismo urbano y cultural. En promedio, estos viajes duran una semana como máximo y los adquieren a través de agencias de viajes que encuentran por internet.

Estrategias para impulsar esta tendencia

1. Construcción de una red nacional integrada de proveedores:

Sandra Subieta considera que debe iniciarse el trabajo con operadores turísticos para desarrollar las propuestas porque “una cosa es tener el destino, que ya lo tenemos, y otra es desarrollar el producto que debe orientarse a crear experiencias innovadoras, personalizadas”.

Por su parte, Mariana Pollak considera que debe construirse una red nacional integrada de proveedores que se encuentren en la región donde la pareja desea casarse para contratar los servicios perecibles.

“En Lima se pueden comprar vestidos, joyas, zapatos, pero lo que es predecible tiene que ser de la zona. Hemos creado una dirección especial de integración nacional y estamos recorriendo el país. Hasta ahora hemos visitado Tacna, Huancayo, Trujillo, Piura y Cusco. Una vez que tengamos esta red nacional, la capacitaremos”, menciona.

2. Capacitar al proveedor para ser profesionalizarse en bodas de destino:

“El personal debe ser calificado, los trabajadores de esta industria deben estar al nivel de atención y servicio que se requiere, o poseer un nivel de servicio de clase mundial”, expresa Subieta.

Pollak comenta que han captado a 60 rubros del sector para participar en esta iniciativa, pero se debe hacer un “engranaje”, es decir, fusionarse para ofrecer los mejores productos y la atención correspondiente.

Para ello, se propone brindar conocimientos y experiencia porque “a falta de estas cualidades, muchos peruanos con posibilidades económicas se van a casar en Cartagena, Cancún, Playas del Carmen, etc. En lugar de que traigamos a las parejas al Perú, la gente con más dinero se va del país. Hay que revertir esto dando el mismo servicio que afuera o mejor”.

3. La lista de locaciones y profesionales debe ser fuente de información en Internet:

Una vez que se tenga a los proveedores seleccionados y que hayan sido capacitados para atender el turismo romance, las autoridades podrán agregarlos a una base de datos y se publicará en un portar para que los turistas o las agencias de viajes puedan encontrar a estos proveedores con facilidad.

Mariana Pollak resalta que “no será algo estático en el tiempo. Tiene que ser muy dinámico porque se forman nuevos proveedores, hay nuevas tendencias, hay otros interesados; entonces se agrega a la lista otros profesionales”.

La representante de la Capev estima que este impulso al turismo romance en Perú tomará un aproximado de cuatro años, para alcanzar las cifras de los destinos preferidos por los recién casados.

