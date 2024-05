Ausencia de inversiones extranjeras en Tacna

A diferencia de otras regiones, Tacna no posee inversiones extranjeras, zonas hoteleras, grandes centros comerciales, zonas de esparcimiento o desarrollo inmobiliario, que podrían impulsar la economía en esta provincia.

Ello se debería al impacto que tiene el Artículo 71 de la Constitución de la República del Perú: “Dentro de 50 km de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, el derecho así adquirido”.

En este marco, Corinne Flores, comenta que los más afectados con esta medida son Tumbes y Tacna, porque están cerca a este rango de kilometraje. Indicó que la entidad ha recibido propuestas de inversión, pero ninguna se puede llevar a cabo.

“El año pasado hemos perdido 23 posibles inversiones. Uno de ellos era S/ 250 millones que ofrecía 400 puestos de trabajo; y otro de S/ 80 millones que otorgaba 100 puestos de trabajo, entre otros. Todos los años perdemos ofertas de puestos de trabajo e inversiones y aquí en Tacna no hay donde trabajar, solo es una región de emprendedores”, dijo.

Proyecciones positivas para el turismo

La reactivación del turismo fue complicada en Tacna. El cierre de las fronteras limitó el ingreso de los visitantes al país, “y fueron perdiendo el interés en ingresar al Perú”.

“Recién el 1 de mayo del 2022 se abrió la frontera por unas horas y se redujo la cantidad de personas que pasaban. El año pasado se logró que se abran los fines de semana las 24 horas y, a partir de este 15 de marzo, se dispuso que sean cinco días los que pudieran pasar por la frontera. En este marco, desde el 15 de mayo próximo, se podrán pasar las 24 horas los siete días de la semana”, señala Flores. Con ello, habría mayor facilidad para el ingreso de los turistas.

“La gente tenía que hacer largas colas y demoraban dos o tres horas para poder pasar por la frontera. Muchas veces los carros regresaban a Chile por la espera. Se aburrían”, lamenta.

La representante gremial dijo que el 80% de los turistas que visitan Tacna son chilenos. Asimismo, detalló que antes cada turista gastaba entre US$ 200 y US$ 250, pero con el tiempo, este ticket empezó a bajar a US$ 180 e incluso a US$ 100.

¿A qué se debe esta reducción? Según la Cámara de Comercio, esto responde al cambio de la moneda y el menor ingreso que perciben los chilenos, “los turistas solo gastan un promedio de US$ 80″.

¿Qué motiva el flujo de visitas a Tacna?

Entre las razones por las que los turistas llegan a Tacna está la salud. Corinne Flores destaca que en la región cuenta con médicos preparados y servicios con tarifas asequibles en clínicas u hospitales. Los tratamientos estéticos o de salud son los más demandados.

Por otro lado, también se contemplan chilenos jubilados que residen en Tacna. Estos ciudadanos consideran que su pensión alcanza más para alquilar un cuarto chico y vivir en esta zona del Perú, por lo que mensualmente van a Chile, reciben el dinero y regresan a la ciudad peruana.

“Es un rubro importante porque hay adultos mayores que no están declarados, pero prefieren estar aquí que en Arica. Pese a que el tipo de cambio ha subido, les conviene vivir en Perú, en esta ciudad”, expresa Flores.

La representante de la Cámara de Comercio de Tacna resalta que, en este primer trimestre, los turistas nacionales también visitaron la región; en total se superaron las cifras del mismo periodo en el 2023. Por ello, se proyecta una mejora en este sector, teniendo en cuenta el cambio en las fronteras.

“Ahora estamos en un 40%, pero para julio, agosto y setiembre, creemos estar por encima del 90%. Si tenemos en cuenta de que el 15 de mayo el control de las fronteras estará disponible todo el día, todos los días, se mejorará la oferta turística”.

El 80% de turistas extranjeros en Tacna, son chilenos. Foto: gob.pe

Construcción de la Carretera Tacna – La Paz, Tramo II

Una de las construcciones más importantes para Tacna es el Tramo II de la Carretera Tacna - La Paz para abrir nuevos canales que permitan la conexión con otros países; con ello, se impulsaría el turismo y el comercio en la zona.

“En Bolivia mandan cargas de comercio por Arica y observan que el tiempo de ahí a La Paz es más de 10 horas y tienen una carretera fría hacia los Andes. Si se culmina el segundo tramo de la carretera, llegarían a Tacna en cinco horas”, señala la representante gremial.

Sin embargo, el mercado boliviano no es el único interesado. Brasil también tendría facilidades para llegar al Perú.

“Hay empresas, sobre todo los brasileros, que quieren bajar a Santa Cruz, de ahí a Tacna. Quieren instalarse en la Zonafranca con Los Balcones para sus importaciones y exportaciones. Han visitado varios lugares, pero se quedan interesados en Tacna”, menciona.

“Para el boliviano y el brasilero, salir de la capital e ir por el otro lado del Atlántico, les toma mucho tiempo. La Carretera de Tacna - La Paz se convierte en un apetito para todos. Al llegar, los turistas tienen costa, a 45 km encontrarían la playa y ahí nos faltan mayores inversiones en proyectos, hoteles. Cuando los chilenos vienen, no tenemos qué ofrecer”, agrega.

Cabe precisar que en noviembre del 2023, se publicó la Resolución Ministerial N° 1625 en la que se incorporó la Integración Vial Tacna – La Paz, Tramo II, como proyecto de prioridad para el Estado. En ese contexto, se estima que las construcciones iniciarían en setiembre del 2024, con una inversión de S/ 157,536,069.

Esta carretera cruzará Perú (Tacna, Palca, Collpa) y Bolivia (Santiago de Machaca, Nazacara, Viacha, La Paz). Asimismo, las autoridades esperan que la construcción esté culminada para el 2026.

Carretera Tacna - La Paz podría inaugurarse el 2026. Foto: gob.pe

Turismo de aventura en el foco

En el mes de setiembre del 2023, Froylán Flores, gerente regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Tacna, anunció la ejecución del Valle de los Géiseres como proyecto turístico. Para ello, se destinó una inversión de S/ 9 millones.

A su vez, se incorporó lo siguiente al turismo de aventura en Tacna:

Parapente en el Cerro de Tomoyo.

Cabalgata en el Valle de Sama Grande.

Valle de Sama Las Yaras y Valle de Ite.

Canopy en Palca y Cataratas de Panina

Escalada - rapel en palestra en los distritos de Calana, Pocollay y Ciudad de Tacna.

Escalada en roca - rapel en las Cataratas de Panina.

Sandboard en Pocollay.

Kayak en Aricota, Vila Vila y Morro Sama.

Stand up paddle en Aricota, Vila Vila y Morro Sama.

Buceo en Vila Vila y Morro Sama.

Caminata en zonas de los cerros de Boca del Río y el Camino Inca - Tarata - Ticaco – Putina.

Tacna propuso opciones para el turismo de aventura en el 2023. Foto: gob.pe

La producción agrícola en rojo

El cambio climático afectó la producción en Tacna y aún no se obtiene la cantidad que se había proyectado para este 2024. Debido a la caída del olivo, las aceitunas y el orégano, muchos trabajadores fueron despedidos, incrementando la cifra de desempleo en la zona.

“Hay mucha gente que se dedicaba esto y ya no tiene trabajo. El tema está en rojo, es preocupante. No pueden cumplir con atención a las mesas de consumo internacional por la baja recaudación que hay. Este es un año malísimo”, refiere.

Sin embargo, el cambio climático no es el único problema en Tacna. Se avecina la plaga de la mosca de fruta.

La Cámara de Comercio espera que las autoridades se enfoquen en ello para que la producción agrícola no continúe de caída.

“En Chile, por la llegada de la mosca de la fruta, se invirtió US$ 15 millones. Aquí como gobierno se ha invertido S/ 300,000. En Santiago han puesto controladores y fiscalizadores en las zonas productoras para que no haya proliferación de la mosca de fruta. A nosotros nos falta eso, que haya control, charlas, y vigilancia, que la plaga no crezca en Tacna”, remarca.

Corinne Flores indica que no se encuentran “ni a un 30%” de la cosecha habitual y proyecta que para este 2024, se alcanzaría solo el 40% “porque la producción ha bajado mucho”.

En este marco, se tiene esperanza en la producción de cucurbitáceas, es decir, la sandía, el melón, etc. Flores recuerda que en el 2023 hubo una gran producción de naranjas, por lo que establecieron vínculos en Estados Unidos y México para que se lleven los productos en contenedores. Si ello se repite este 2024, las cifras de este sector podrían elevarse.

Productores agrícolas podrían impulsar al sector con cucurbitáceas. Foto: gob.pe

El sector confecciones tiene un movimiento diferencial

La economía se ve impulsada por microempresarios y muchos de ellos están orientados al sector confecciones. La Cámara de Comercio de Tacna observó que los chilenos llegan a la zona para hacer pedidos de chalecos, uniformes escolares, vestimentas del trabajo, buzos, ternos, etc.

Debido a la acogida, hay negocios formales e informales, por lo que la entidad se ve en la necesidad de fomentar la capacitación y formalización para enviar estos productos hacia Chile de manera legal y regulada.

Corinne Flores destaca que a ellos se les cobra un impuesto del 6%, por lo que es conveniente la producción en Tacna. En consecuencia, se comunicó con empresarios de Gamarra para que puedan instalarse y establecer vínculos comerciales con Chile.

“Invitamos a Gamarra para que se instalen en Zofratacna. Llegaron 7 importantes empresarios para poner su negocio y enviar mercadería porque la recaudación solo es del 6%, pero no aceptaron. Consideramos que debe tomarse en cuenta la economía en Tacna, el ahorro para enviar el producto nacional y la cercanía con otros países”.

“En julio o agosto también hay presencia de los turistas por las fiestas. En septiembre ellos celebran sus festividades y tienen días libres. Algunos optan por pasar unos días en Tacna”.

