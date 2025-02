¿Cuáles han sido los hitos más importantes de la compañía en 2024?

Ha sido un año con muy buenos resultados. Triplicamos las utilidades de la empresa e incrementamos en más del 8% las ventas en el mercado interno, nuestro principal mercado. También, se realizó la puesta en marcha de nuestra nueva planta de alambres y clavos en Pisco.

¿Cuál ha sido la facturación de la siderúrgica en 2024?

Alrededor de más de US$ 1,200 millones.

¿Qué productos de su portafolio han tenido mayor demanda?

Los productos de mayor demanda han sido, principalmente, las barras de construcción y los productos para minería. Esos son los productos que más han crecido en términos porcentuales.

¿Qué unidades de negocio generan la mayor parte de sus ingresos?

La principal unidad de negocio son las barras de construcción, que representan el 70% de los ingresos. Los productos planos aportan aproximadamente un 15%, los productos para minería un 10%, y el resto corresponde a una variedad de otros productos, todos elaborados en acero.

¿La mayor parte de sus ventas provienen del mercado local?

El 85% de nuestras ventas proviene del mercado interno, mientras que el 15% corresponde a exportaciones. Generalmente, exportamos cuando contamos con capacidad disponible, ya que priorizamos la demanda interna, que es nuestra principal fuente de ingresos.

¿A qué mercado exportan sus productos?

Contamos con operaciones en Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia, y además exportamos a otros países de la región, como Brasil.

¿Cuáles fueron las últimas inversiones?

En los últimos cinco años, hemos completado una inversión que supera los US$ 600 millone s. Recientemente, hemos puesto en marcha el horno de nuestro tercer laminador, del cual ya salió el primer producto. Con ello, hemos iniciado operaciones con una nueva capacidad de 350,000 toneladas anuales. Como parte de este hito, se produjo la primera barra de construcción proveniente de este nuevo laminador.

Aceros Arequipa tiene su planta principal en Pisco. Además, opera una planta de tubos de acero en Lurín (Lima) y en Bolivia; así como una planta de procesamiento de chatarra en Estados Unidos. (Foto: Aceros Arequipa).

Planes 2025: inversiones de US$ 50 millones en automatización

¿Cuáles son las proyecciones de ventas para 2025?

Esperamos que las ventas crezcan 5%, impulsadas principalmente por la recuperación de la economía. Esto favorecerá el desarrollo de obras de construcción y el impulso del sector. Además, la autoconstrucción ha mostrado una mejora.

¿Tienen un plan de inversiones?

Este año, tenemos proyectada una inversión cercana a los US$ 50 millones, destinada a diversos proyectos orientados principalmente a la automatización de procesos y la mejora de la eficiencia operativa.

En ese sentido, estamos haciendo inversiones adicionales este año para mejorar la fabricación y el volumen de nuestra línea de no ferrosos. De hecho, en la planta de procesamiento de chatarra en La Florida (EE.UU.), estamos realizando una inversión para modernizar la planta antigua ubicada en ese sitio.

¿De qué se trata?

Implementaremos nueva tecnología que nos permitirá optimizar el reprocesamiento y lograr una mayor recuperación de estos subproductos no ferrosos, lo que se traducirá en ingresos adicionales. La inversión estimada para esta modernización es de aproximadamente US$ 8 millones.

¿Planean abrir una nueva planta (local o exterior) o ampliar alguna existente?

En el Perú, contamos con casi todo lo que necesitamos, por lo que estamos evaluando oportunidades en el extranjero.

¿En qué país podría ser?

Siempre estamos atentos a donde se presente una oportunidad de nicho, ya que no es fácil encontrar nuevas locaciones. En el caso de Bolivia, donde iniciamos operaciones hace cuatro años, detectamos una necesidad puntual en el mercado: la fabricación local de tubos de acero, ya que los productos importados llegan en malas condiciones.

¿Invertirán en sostenibilidad?

Estamos ampliando la capacidad de nuestra planta de procesamiento de desechos de acería. En este proceso, se recupera el zinc presente en los residuos, el cual luego es comercializado. En lugar de convertirse en basura, se les da una nueva vida como un producto aprovechable. Este año, estamos incrementando nuestra capacidad de procesamiento en un 40%.

¿Ampliarán su portafolio de productos?

Estamos en constante búsqueda de nuevos productos y oportunidades, y cada año lanzamos al menos uno o dos productos nuevos al mercado.

¿Volverán a solicitar concesiones mineras para este año?

A corto plazo, no tenemos previsto solicitar nuevas concesiones mineras , no las necesitamos por ahora.

¿Cuál es la meta comercial para este 2025?

Esperamos por lo menos crecer en 10% en los ingresos.

Desafíos del sector

¿Cómo evalúa los casos de dumping en tubos de acero importados de China?

Actualmente, enfrentamos dos acciones por prácticas de dumping: una relacionada con tubos de acero provenientes de China y otra con alambrón del mismo país. Estos productos han afectado esas líneas de producción específicas.

Afortunadamente, el impacto no ha sido significativo, ya que no dependemos exclusivamente de esas líneas y contamos con una amplia diversidad de procesos que nos permiten mitigar los efectos. Nuestras líneas de producción principales no se han visto afectadas, aunque sí hemos experimentado daños en las líneas de alambrón y tubos debido al dumping chino.

DATOS CLAVES DE ACEROS AREQUIPA

Reconocimientos. La compañía ha sido una de las siete empresas peruanas, y la única en el sector siderúrgico, en ser incluida en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones. El 2024, recibió el distintivo “Empresa con Gestión Sostenible” por séptimo año consecutivo.

La compañía ha sido una de las siete empresas peruanas, y la única en el sector siderúrgico, en ser incluida en el El 2024, recibió el distintivo “Empresa con Gestión Sostenible” por séptimo año consecutivo. Exportación. En 2020, realizó su primera exportación de 40,000 toneladas de acero a China, marcando un hito en la industria siderúrgica peruana. Actualmente, sus envíos mensuales a los distintos mercados en los que opera alcanzan un promedio de 15,000 toneladas de productos derivados del acero.

En 2020, realizó su primera exportación de 40,000 toneladas de acero a China, marcando un hito en la industria siderúrgica peruana. Actualmente, sus envíos mensuales a los distintos mercados en los que opera alcanzan un promedio de 15,000 toneladas de productos derivados del acero. Plantas. La compañía tiene su planta principal en Pisco. Además, opera una planta de tubos de acero en Lurín (Lima) y en Bolivia; así como una planta de procesamiento de chatarra en Estados Unidos.

La compañía tiene su planta principal en Pisco. Además, opera una planta de tubos de acero en Lurín (Lima) y en Bolivia; así como una planta de procesamiento de chatarra en Estados Unidos. Empresas relacionadas. La corporación Aceros Arequipa tiene empresas de soporte como TSC Innovation, dedicada al área de ingeniería; y una empresa de transporte con más de 100 tráilers.

