La facturación de la corporación este año será de aproximadamente US$ 1,300 millones, un 4% superior al año pasado, pero el volumen de ventas será menor que el año pasado, que fue un año extraordinario en volumen.

¿La facturación subió por mayores precios?

Sí, los precios mejoraron. Ofrecemos un commodity que depende mucho de la materia prima; al subir los precios, tenemos que subir la facturación. Hay una contracción del mercado peruano en volúmenes. Debido a la situación política, hay mucha incertidumbre, pero han mejorado los volúmenes de exportación a países como Bolivia y Colombia. Y hemos hecho envíos importantes también a Brasil y Chile.

¿Cómo avanza la nueva acería de la planta de Pisco (inició operaciones a mediados del 2021)?

Está funcionando de forma impecable. Consideramos que podemos aumentar su producción. En los próximos doce meses creemos que es posible producir un 10% más de su capacidad nominal. Esto nos puede ayudar a tener mayor volumen para exportar. Actualmente la nueva acería fabrica 1 millón 250 mil toneladas al año, y trabajamos para llevarla a 1 millón 450 mil toneladas. Aceros Arequipa tiene la segunda acería más grande de toda la costa oeste de América.

¿Cómo van los otros proyectos?

El centro de distribución en Lurín está en plena construcción. Es un centro grande en un terreno de 25 hectáreas. Está en la etapa de montaje de las máquinas tuberas. Esperamos arrancar en un mes y mudar parte de los almacenes que tenemos en el Callao, mudar las tuberas que también tenemos allí y consolidar todo en ese centro de distribución. Otro proyecto que tenemos es una planta de tubos en Bolivia, que ha avanzado a buen ritmo y debemos inaugurar en un mes más aproximadamente.

¿El próximo año se enfocarán más en el mercado local o en las exportaciones?

El mercado local siempre es el más importante para nosotros, por el mayor volumen, pero si el mercado local sigue cayendo, tenemos la facilidad de que podemos exportar.

¿Prevén una baja de la demanda local?

Sí, en las barras de construcción, el producto tradicional que más vendemos. Estimamos que el próximo año va a caer el mercado interno, pues no hay obras importantes que se vayan a desarrollar y se está contrayendo. Los analistas dicen que el PBI de la construcción va a caer, hay poca inversión privada y estatal.

¿Qué proyección de ventas tienen para el próximo año?

Estimamos que podríamos incrementar las ventas a nivel total de la corporación en 6%, a pesar de la baja de la demanda local. Lo que sucede es que estamos ingresando a nuevos productos que nos va a permitir tener mayores volúmenes de venta.

¿A qué tipo de nuevos productos se refiere?

En la nueva acería invertiremos para tener productos de valor agregado. Tener equipos especiales para hacer aceros de alto carbono, usados en barras para bolas de molienda de la minería, que actualmente la mayoría se importa. También tenemos el alambre para fabricar resortes, que son de alto carbono. Son tecnologías que ahora las podemos hacer con la nueva acería. Por eso comentaba que, a pesar de que el principal mercado de barras disminuye, tenemos la oportunidad de poder incrementar las ventas con los sectores de aceros especiales.

¿Cuál es el plan de inversiones que tienen?

Los últimos cuatro años hemos invertido en promedio US$ 100 millones por año en promedio. Y estimamos que el próximo año será una cifra similar.

¿En qué estarán enfocadas esas inversiones?

Para el próximo año ya anunciamos un nuevo tren laminador que nos podrá dar una capacidad interesante de mayor fabricación de laminados, con una inversión de US$ 75 millones. El proyecto está avanzando dentro de lo previsto y estará listo entre el primer y segundo trimestre del 2024. Y hay otras inversiones medianas, por lo que en total se suman aproximadamente US$ 100 millones. Por ejemplo, el centro de distribución, que aún no lo hemos terminado. Son inversiones que continúan.

¿Cómo van en el tema ambiental?

La nueva acería emite niveles mínimos de contaminación. Tenemos filtros de última generación y la planta de agua consume mucho menos agua por tonelada producida. Todo esto nos ha permitido ubicarnos en el puesto tres entre las empresas de acero del mundo en el índice de evaluación de sostenibilidad corporativa global de Standard & Poor’s.

¿A futuro evalúan abrir una nueva planta?

Siempre estamos investigando las distintas posibilidades que hayan, abrir o comprar una empresa, y seguiremos investigando hasta que se presente la oportunidad.

¿En qué zonas están evaluando?

Principalmente en el exterior, en distintos países de la región.

¿Dónde ya operan o en nuevos países?

Ambas posibilidades estamos analizando.

Hoja de vida

Nombre: Tulio Silgado

Lugar de nacimiento y edad: Lima, 63 años

Profesión: Ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional Agraria, con estudios en Kellogg School of Management.

Permanencia: Ocupa el cargo de gerente general de la Corporación Aceros Arequipa desde enero del 2015.