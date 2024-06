No obstante, hubo algunos segmentos en donde se vio un avance, por ejemplo, en fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques (19.6%); y fabricación de muebles (17.2%).

Antonio Castillo, gerente general de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), señaló que la industria metalmecánica es muy amplia y abarca diferentes actividades económicas, como minería, construcción, transporte, electricidad, entre otros. Esto hace que no de una caída generalizada, sino que el resultado puede variar según la rama.

“Los sectores de minería, construcción, alimentos y bebidas son los que más impactan en la metalmecánica. Sin embargo, está creciendo la fabricación de productos automotores. A futuro, el Perú podría tener potencial en sectores de ensamble y fabricación de vehículos automotores, maquinarias y toda la parte eléctrica”, comentó a Gestión.

Expectativas al cierre de año

Castillo señaló que el peso que tiene la fabricación de metales en la industria metalmecánica va a llevar a que cierre el año en cifras negativas, muy similares a las registradas a inicios de año (-1.9%).

“Esa va a ser la tendencia y se va a acentuar por la competencia desleal a raíz de los precios de productos chinos, los cuales afectan a la industria local. Son precios que pueden calificarse como dumping”, dijo.

En algunos casos, el valor del insumo es el valor del producto terminado que viene del exterior. Esto no les permite competir a las empresas locales del sector con las importaciones chinas, añadió.

“Muchos de los insumos y bienes de capital están desgravados en Perú, o sea tenemos aranceles 0 para los insumos y bienes de capital provenientes del país asiático, ello debido a un TLC. Por ello, urge que se analice esta situación para adoptar las medidas necesarias”, destacó.

Desde hace tres años, China produce el 60% del acero mundial. Esto ha generado un problema para el mercado latinoamericano, por lo cual países como Brasil, Chile, México y Colombia han decidido subir sus aranceles hasta un 25%.

El potencial de la fabricación de productos automotores

Por otro lado, Antonio Castillo refirió que, en cuanto a la fabricación de metales comunes y todo la industria de derivados y fabricación de equipos, se va a seguir acentuando una caída en la producción. Esto básicamente por la problemática mencionada líneas arriba.

No obstante, dijo que otras ramas de la industria metalmecánica sí podrían crecer, ya que hay proyectos mineros que están demandando mayor uso de maquinaria nacional.

Asimismo, Castillo indicó que la fabricación de productos automotores va a crecer en el país y colocará mayores inversiones. “Allí hay que hacer un proceso de atracción de inversiones en donde creo que nuestro país va a crecer. El neashoring comenzará a reflejarse”, anotó.

“Los tratados que tenemos, la cercanía, el costo de algunos componentes, como insumos, electricidad, y geolocalización logística, permitirán el crecimiento en un mediano plazo”, remarcó.

En ese sentido, también destacó la necesidad de zonas económicas especiales para atender el neashoring.

¿Qué dicen las empresas?

Oscar Soto, gerente comercial de Soldexa, coincidió con las expectativas de la SNI para este 2024, debido a la escasez de proyectos de inversión que puedan reactivar la industria.

“Para el segundo semestre del 2024 hay pocos proyectos de inversión locales a la vista, lo que está obligando a muchas empresas metalmecánicas a buscar proyectos en el exterior para poder garantizar sus operaciones”, refirió.

Asimismo, consideró que la industria metalmecánica está estancada actualmente.

“No hubo muchos proyectos de inversión, que son el motor de la industria, esto se debe a la desconfianza en el sector privado en cuanto a inversiones y a la falta de estabilidad política. Por ello, se requiere urgentemente el destrabe de proyectos de inversión”, añadió.

Soto comentó que el desempeño de Soldexa ha sido aceptable en lo que va del 2024, no obstante, “está siendo un año extremadamente duro” para el negocio.

“Nuestras expectativas son de crecimiento moderado. En cuanto a la industria metalmecánica, podemos tener una recuperación, pero hay incertidumbre todavía respecto al precio de los metales, que se podría aprovechar mejor si se abren o amplían las unidades mineras”, precisó.

Añadió que el Estado debe dar las condiciones necesarias para el fomento de la inversión privada y simplificación y aceleración en los procesos de los proyectos de inversión.

Por otra parte, Héctor García Béjar, director ejecutivo y fundador de Modasa, indicó que las ventas de la empresa crecieron un 10% durante el primer trimestre.

Ello debido a que los crédito bancarios han bajado las tasas y han flexibilizado los préstamos, así como a la disminución de la inflación, lo que ha hecho que los precios se mantengan estables.

Agregó que “hay proyectos que se empiezan a visualizar, principalmente en el sector minero. Esto se traduciría en una mayor inversión privada”. En ese marco, la empresa espera crecer 15% al cierre del 2024.

Tulio Silgado, gerente general de Aceros Arequipa, se refirió también a la problemática del acero chino y a la distorsión que genera en el mercado,

“Un gran ingreso de importaciones chinas compite con la producción local a precios dumping o subsidiados. Por ejemplo, ingresan bolas de molienda más baratas que la materia prima, esto en ninguna parte del mundo se da”, dijo.

Además, “están llegando tubos de muy mala calidad, que no cumplen las normas técnicas, por lo que estamos enfrentando una competencia totalmente desleal”, agregó.

En esa línea, Silgado indicó que el Estado tiene que tomar acciones frente a esta situación que atenta contra la industria nacional y cuestionó el hecho de que no hayan aranceles o alguna protección ante las importaciones chinas.

“Sabemos que es una problemática que no se va a solucionar en un corto plazo. Por ello, vamos a iniciar acciones de dumping en algunos productos, pero no es suficiente si el Estado no toma cartas en el asunto”, concluyó.

SOBRE EL AUTOR Paolo Rojas Licenciado en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Con cinco años de experiencia en prensa escrita y digital. Actualmente, se desempeña como redactor en Diario Gestión.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.