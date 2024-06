Diego Llosa Velásquez, gerente central de Exportaciones de ADEX, explicó a Gestión que este descenso se debió principalmente a los menores envíos del sector pesca no tradicional (-68%), pasando de US$ 32.9 millones a US$ 10.4 millones.

A nivel de productos, destacó el retroceso de las jibias, globitos, calamares y potas, en 66%.

2023 2024 Variación% 2024/2023 Alimentos exportados al Sudeste Asiático (enero - marzo) US$ 61.6 millones US$ 54.1 millones -12.2%

Pese a esta caída en los primeros meses del año, el experto proyectó una recuperación hacia fines del 2024, impulsada básicamente por el sector agropecuario y agroindustrial.

Llosa Velásquez refirió que, según las proyecciones para este año, en cuánto al total de exportaciones al mundo, se espera que ambos rubros mantengan un crecimiento de 3.7%, aunque ligeramente menor que el promedio de los últimos 10 años, debido a la reducción de los precios promedio de exportación de productos clave como las uvas, arándanos y mangos.

No obstante, “se anticipa un año de alto rendimiento para la exportación de cacao, impulsado por un aumento significativo en su precio internacional debido a problemas climáticos en los principales países productores”, consideró.

En cuanto al sector pesca y acuicultura, se proyecta un avance de 4%, con una normalización de los envíos de productos como la pota después del auge registrado en el 2023.

“Teniendo en cuenta estas proyecciones y el desempeño histórico, se podría inferir que el crecimiento de las exportaciones al Sudeste Asiático en el 2024 seguirá el mismo patrón, manteniendo una tendencia positiva en línea con el crecimiento del sector agropecuario y agroindustria, mientras que para el sector pesca se esperaría un crecimiento moderado, en consonancia con la tendencia del año anterior”, dijo a Gestión.

Exportaciones totales anuales al Sudeste Asiático. (Fuente: Adex)

¿Qué hace falta para impulsar la recuperación?

Diego Llosa Velásquez destacó la importancia de fortalecer las relaciones comerciales con los países del Sudeste Asiático y promocionar nuestros productos en estos mercados.

“Ya estamos conectados con ellos a través del foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, cuya economía anfitriona es Perú este año. Asimismo, contamos con acuerdos comerciales preferenciales con varios de estos países, sea de manera bilateral o a través del CPTPP”, mencionó.

“Debemos continuar y ampliar estas misiones, participando activamente en ferias internacionales y organizando ruedas de negocios que nos permitan afianzar las relaciones comerciales”, añadió.

Además, recalcó que es vital diversificar y adaptar la oferta de productos peruanos a las preferencias y tendencias del mercado. Actualmente, ya se ofrece un abanico de productos como proteínas y aceites a base de Sacha Inchi y chía, maca en polvo, lúcuma en polvo, camu camu en polvo, quinua, derivados de cacao y productos de pesca.

Estos mercados demandan productos naturales, frescos, saludables, orgánicos y listos para consumir. En línea con ello, es clave aprovechar la creciente preferencia por productos saludables y listos para consumir debido a un estilo de vida ajetreado, y el aumento en el consumo de bebidas premium, superfoods y alimentos gourmet.

Asimismo, se requiere incrementar la visibilidad de la oferta peruana en los supermercados y puntos de venta más importantes del Sudeste Asiático. Para ello, se requiere formar alianzas estratégicas con distribuidores y minoristas locales que puedan facilitar el ingreso y expansión en estos mercados.

“Implementando estas estrategias de manera coordinada y continua, estoy seguro de que podemos revertir la caída de nuestras exportaciones y fomentar un crecimiento sostenido en los envíos de alimentos peruanos a esta región”, apuntó.

Principales productos y mercados de destino

Los principales productos alimenticios que Perú comercializa en el Sudeste Asiático, basados en las exportaciones registradas en el 2023, son los pesqueros. Por ejemplo, jibias, globitos, calamares y potas, estos constituyen cerca del 10% de las exportaciones totales. Mientras que las uvas frescas representan un 3.5% de los envíos.

Estos cinco productos han sido consistentemente los principales envíos de Perú al Sudeste Asiático en los últimos cinco años, señaló Llosa Velásquez.

En cuanto a los países de destino, Malasia figura como el principal mercado, abarcando el 35.96% del total de envíos al Sudeste Asiático en el 2023.

“Este país es un importante centro logístico y comercial en la región, lo que lo convierte en un mercado estratégico para las exportaciones peruanas. Con Malasia, estamos integrados comercialmente a través del CPTPP”, precisó.

Le siguen Tailandia con el 22.08%, Filipinas con el 13.74%, Singapur con el 10.69% e Indonesia con el 9.28% . De estos, Perú cuenta con acuerdo comercial preferencial con Tailandia y Singapur, y ha anunciado inicio de negociaciones con Indonesia.

“Estos países no solo representan grandes oportunidades comerciales, sino que también son importantes socios estratégicos para el desarrollo económico y la diversificación de las exportaciones peruanas en la región”, concluyó.

Exportaciones totales anuales al Sudeste Asiático, según mercado de destino. (Fuente: Adex)

SOBRE EL AUTOR Paolo Rojas Licenciado en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Con cinco años de experiencia en prensa escrita y digital. Actualmente, se desempeña como redactor en Diario Gestión.