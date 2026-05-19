La franja electoral para la Segunda Elección Presidencial (SEP) 2026 movilizará más de S/ 10.4 millones destinados a la difusión de propaganda política de las dos organizaciones que disputarán la presidencia: Fuerza Popular y Juntos por el Perú.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales estableció que la franja electoral se emitirá del 29 de mayo al 4 de junio, periodo que abarcará siete días calendario y durante el cual ambas agrupaciones podrán difundir sus propuestas y planes de gobierno de cara al balotaje.

Según la Resolución Jefatural N.° 000084-2026-JN/ONPE, publicada el pasado 17 de mayo, cada partido contará con un presupuesto de S/ 5′216,704.50 para contratar espacios de propaganda electoral. De este total, S/ 5′172,704.50 estarán destinados a medios de radio y televisión, mientras que S/ 44,000 serán utilizados para difusión en redes sociales .

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Con ello, el monto total asignado para la segunda vuelta asciende a S/ 10′433,409, en línea con el criterio aplicado por la ONPE de otorgar recursos equivalentes a ambas organizaciones políticas para asegurar condiciones equitativas en la contienda electoral.

La ONPE asignó S/ 5.2 millones a cada partido que competirá en la segunda vuelta presidencial para la difusión de propaganda electoral. Foto: ONPE.

El organismo electoral explicó que el periodo reducido de transmisión responde al limitado margen existente entre la primera y la segunda vuelta, así como al tiempo requerido para implementar las gestiones vinculadas al otorgamiento de este mecanismo de financiamiento público indirecto.

En los próximos días, las dos agrupaciones deberán definir los horarios, medios y plataformas donde difundirán sus contenidos electorales. Para ello, podrán elegir entre la oferta disponible en el portal CLARIDAD, que reúne a medios de comunicación y plataformas digitales registradas como proveedores aptos para contratar con el Estado y que cumplen con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

La selección de espacios dependerá de la estrategia comunicacional de cada partido y de los públicos a los que busquen llegar, siempre respetando el límite presupuestal asignado. Posteriormente, la ONPE será la encargada de formalizar los contratos con los medios seleccionados y revisar previamente el material audiovisual que será emitido durante la campaña.