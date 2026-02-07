A través de un comunicado, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reiteró que la franja electoral es un mecanismo de financiamiento público indirecto que busca facilitar la difusión de las propuestas de las organizaciones políticas y precisó que, en el marco de las Elecciones Generales 2026, son los propios partidos los responsables de elegir los medios y espacios donde se difunden sus mensajes , conforme a las reglas establecidas por la Constitución y la Ley de Organizaciones Políticas.

Este mecanismo, vigente desde 2021, fue creado para reducir las brechas existentes en la propaganda electoral, cuando el acceso a los medios de comunicación dependía principalmente de la capacidad económica de cada partido o candidato. En ese marco, la normativa establece que la propaganda electoral en radio y televisión solo puede difundirse mediante financiamiento público indirecto.

La entidad recalca que las reglas de la franja electoral fueron modificadas en 2020, en concordancia con el artículo 35 de la Constitución Política, y su regulación y gestión fueron encargadas a la ONPE. Posteriormente, se incorporaron los medios digitales, incluidas las redes sociales, como parte de las opciones disponibles para la difusión de propaganda electoral.

La Ley de Organizaciones Políticas (Ley N.° 28094) también define los criterios de distribución de los recursos. En el caso de los medios digitales, los montos se asignan de manera equitativa entre todas las organizaciones políticas participantes. Para radio y televisión, la mitad de los recursos se distribuye en partes iguales y la otra mitad de forma proporcional al número de congresistas obtenidos por cada partido en el proceso electoral anterior.

Comunicado emitido por la ONPE. Foto: X.

Para las Elecciones Generales 2026, la ONPE ha distribuido recursos a 38 partidos políticos, los cuales pueden ser invertidos en medios de comunicación convencionales y digitales incluidos en un catálogo publicado en la plataforma digital CLARIDAD. Dicho catálogo está conformado por medios que acreditaron cumplir con los requisitos para contratar con el Estado y con las disposiciones del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios.

A través de esta plataforma, las organizaciones políticas seleccionan los espacios donde se emitirán sus mensajes, de acuerdo con los públicos que buscan alcanzar y sus propias estrategias de comunicación. Asimismo, son responsables de la producción de los spots que serán difundidos.

La ONPE, por su parte, se vincula con cada organización política mediante el representante designado por su directiva y recibe la información sobre la selección de medios y espacios, menciona. Con base en estas decisiones, el organismo electoral suscribe los contratos correspondientes con los medios de comunicación, los cuales pueden involucrar a más de una organización política.

Finalmente, la ONPE reafirmó que continuará orientando sus esfuerzos, dentro del marco legal, a facilitar el acceso a la franja electoral, con el objetivo de garantizar que las organizaciones políticas puedan difundir sus propuestas a la ciudadanía antes de la jornada electoral.