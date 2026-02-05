La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), informó que la franja electoral de las Elecciones Generales 2026 se emitirá del 11 de febrero al 9 de abril en televisión, radio y redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube.

Precisamente, su importancia radica en garantizar que la ciudadanía conozca las propuestas de todas las organizaciones políticas en igualdad de condiciones.

Permite, además, que todas las organizaciones políticas y alianzas difundan sus planes de gobierno de manera gratuita.

La franja electoral figura en el artículo 37 de la Ley de Organizaciones Políticas, que existe desde el año 2003.