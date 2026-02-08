Según los datos más recientes presentados en el foro “Radiografía de la primera vuelta de las Elecciones 2026” organizado por el Grupo El Comercio y América Multimedia, casi 6 de cada 10 de votantes perciben que el centralismo en el Perú es alto o muy alto.

Urpi Torrado, CEO de Datum, precisó que esto -sumado al alto nivel de electores indecisos- podría terminar definiendo al ganador de la contienda electoral.

De cara a las elecciones 2026, Datum reportó el estado de la intención de voto y el perfil de los votantes. (Foto: Gestión)

“En la medida que el voto esté disperso, el ‘candidato de Lima’ tiene más posibilidades. Si el voto de provincias se va consolidando, pierde peso el voto de la capital", comentó Urpi sobre la tendencia.

Agregó: “El 57% de los peruanos percibe un alto nivel de centralismo en el país. Esto se traduce en que no quieren un ‘candidato de Lima’ porque el Perú ya está suficientemente centralizado [...]”.

Esta percepción es especialmente relevante teniendo en cuenta que actualmente el 66% de votantes son del interior del país. A ello se suma que un 76% de la población considera que actualmente el país se encuentra dividido.

“ El interior [del país] no tiene ‘un solo voto’; está dividido y con comportamiento electoral distinto, dependiendo de cada región ”, indicó.

¿Cómo suelen votar las regiones?

Torrado explicó que las regiones del norte suelen tener un comportamiento electoral más similar al de Lima, mientras que en el sur el voto está cargado de protesta pues “reclama más presencia del Estado”.

En cuanto a las regiones del centro, la representante de Datum indicó que estas suelen plegarse al voto del sur, mientras que las del oriente tienen un menor peso.

“Lo que estamos viendo es que en ninguno de estos grandes territorios hay algún voto consolidado por alguno de los candidatos. Eso está totalmente disperso”, refirió.

El voto de blanco o viciado, por su parte, podría alcanzar un nuevo récord, luego que en 2021 representó un 18%. Ahora las intenciones apuntan a que podría representar al 30% de los ciudadanos que deben asistir a cumplir con este deber.

En tanto, actualmente los indecisos superan el 14% del electorado, una cifra mayor a la de febrero de 2021. Ellos son el grupo que definirá la elección.

Además, esto se produce en un escenario de desconexión política pues el 92% de los peruanos se siente ajeno, frustrado o incluso traicionado por la política actual .

Torrado explicó que este panorama genera un electorado escéptico donde “casi la mitad del país cree que no hay opciones para elegir presidente del Perú”.

Actualmente, según la última encuesta de Datum, presentada en el foro del Grupo El Comercio, los números se ven así:

Intención de voto. Fuente: Datum Internacional. Diseño: NotebookLM