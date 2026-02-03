Los cambios a la Constitución Política del Perú, pretenden ser las iniciativas más "llamativas" de algunos candidatos presidenciales. Foto: Archivo GEC.
Los cambios a la Constitución Política del Perú, pretenden ser las iniciativas más "llamativas" de algunos candidatos presidenciales. Foto: Archivo GEC.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Carlos Rosales Salas
mailCarlos Rosales Salas

A diferencia de los capítulos económicos en los planes de gobierno, donde analizamos propuestas de alto riesgo y elevado costo; así como de la sección seguridad ciudadana, donde el eje principal fue la “mano firme”; los apartados constitucionales y de reforma del sistema de justicia concentran algunas de las propuestas más sensibles y polarizantes de la campaña electoral 2026. Revisamos las más controversiales.

TE PUEDE INTERESAR

Canciller Hugo de Zela confirma seis misiones internacionales en Elecciones Generales 2026
Elecciones 2026: Cancillería dará facilidades para voto de peruanos en el exterior
Elecciones 2026: Rechazan tacha contra candidatura presidencial de José Williams

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.