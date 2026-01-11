Rechazan tacha contra candidatura presidencial de José Williams. (Foto: Congreso)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1

La tacha sostenía que

El órgano electoral revisó el recurso y concluyó que, pese a los cuestionamientos, no se configuró ninguna causal prevista en la normativa que impidiera su candidatura en las Elecciones Generales de 2026.

LEA TAMBIÉN: Avanza País confirma candidatura de José Williams a la presidencia tras renuncia de Phillip Butters

en comparación a los ingresos declarados por otros candidatos de Avanza País.

Ante ello, el JEE Lima Centro 1 resolvió que este argumento carece de sustento legal, al no haberse demostrado que Williams incurriera en algún impedimento previsto en la ley electoral, y demostró que se trataría de un error u omisión que no justifica su exclusión.

LEA TAMBIÉN: Reinfo: Avanza País sostiene que bancada oficialista desautorizó al premier Ernesto Álvarez

Sin embargo,, por lo que ordenó que se precise esta información para que refleje correctamente los ingresos reales del candidato.

Por ello, el JEE dispuso que el personero de Avanza País corrija el numeral VIII de la Hoja de Vida, detallando la remuneración de Williams tanto como congresista y su pensión como exmilitar, precisando que corresponde al año 2025 y no a 2024, de modo que la información electoral quede alineada con los registros oficiales.

