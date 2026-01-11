El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró improcedente una tacha interpuesta contra la candidatura presidencial de José Williams por el partido Avanza País.

La tacha sostenía que José Williams no precisó información adecuadamente sobre sus ingresos anuales en su Declaración Jurada de Hoja de Vida.

El órgano electoral revisó el recurso y concluyó que, pese a los cuestionamientos, no se configuró ninguna causal prevista en la normativa que impidiera su candidatura en las Elecciones Generales de 2026.

El ciudadano que presentó la tacha indicó que la renta bruta anual declarada por Williams, la cual fue de 187 mil soles, no se ajustaría a la realidad en comparación a los ingresos declarados por otros candidatos de Avanza País.

Ante ello, el JEE Lima Centro 1 resolvió que este argumento carece de sustento legal, al no haberse demostrado que Williams incurriera en algún impedimento previsto en la ley electoral, y demostró que se trataría de un error u omisión que no justifica su exclusión.

Sin embargo, la entidad electoral advirtió que los ingresos anuales consignados anuales en la Declaración Jurada de Hoja de Vida no coinciden con la declaración de bienes y rentas presentada ante la Contraloría en 2024, por lo que ordenó que se precise esta información para que refleje correctamente los ingresos reales del candidato.

Por ello, el JEE dispuso que el personero de Avanza País corrija el numeral VIII de la Hoja de Vida, detallando la remuneración de Williams tanto como congresista y su pensión como exmilitar, precisando que corresponde al año 2025 y no a 2024, de modo que la información electoral quede alineada con los registros oficiales.