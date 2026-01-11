El candidato presidencial del Partido Morado, Mesías Guevara, cuestionó la afirmación de que el Congreso sea “el primer poder del Estado” y señaló que esta postura debilita los principios republicanos y perjudica la democracia.

Durante la presentación de su plancha presidencial y candidatos al Congreso y Parlamento Andino, también planteó que el Perú debe recuperar el equilibrio entre los poderes del Estado.

“No caigamos en esa predica cuando dicen que el Congreso es el primer poder del Estado, eso es antidemocrático. (…) Es falso cuando se dice que el Congreso es el primer poder del estado y eso tenemos que sacar de la mente de todos los peruanos”, señaló.

Guevara, en el evento, exhortó a su partido a actuar con coherencia y unidad para enfrentar lo que denominó “mafias enquistadas” en el Congreso.

Finalmente, señaló que existe un “Perú invisible”, formado por sectores históricamente relegados y no atendidos por la clase política, y sostiene que el Partido Morado aspira a representar a esa población olvidada.

Mesías Guevara encabeza la plancha presidencial del Partido Morado y estará acompañado de Heber Cueva Escobedo y Marisol Liñán Solís en la primera y segunda vicepresidencia respectivamente.