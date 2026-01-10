Alfonso López-Chau Nava, candidato presidencial de Ahora Nación (AN), no consignó en su hoja de vida electoral que estuvo recluido en un penal durante la década de 1970 ni que posteriormente fue beneficiado con una amnistía .

En la declaración jurada presentada ante el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1, el economista señaló no registrar sentencias por delito doloso, ni obligaciones familiares o contractuales pendientes, ni antecedentes por violencia familiar o laboral.

Pese a ello, el documento no incluye información sobre su periodo de prisión ni sobre la medida de amnistía que recibió años después.

López-Chau figura actualmente entre los 32 postulantes que continúan en carrera hacia las Elecciones Generales del 2026, de acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), tras haber superado el proceso de tachas sin observaciones, mientras otros cuatro aspirantes aún se encuentran en etapa de inscripción.

Desde el equipo de prensa del candidato señalaron a El Comercio que su encarcelamiento respondió a las “persecuciones y detenciones políticas” propias del régimen militar encabezado por Juan Velasco Alvarado.

Esta situación fue dada a conocer por el excongresista Edgar Villanueva, quien afirmó que fue retirado de la lista de candidatos al Senado tras haber solicitado a López-Chau que consignara ese antecedente en su hoja de vida electoral.

“Yo le sugerí, como fue hace tiempo (la carcelería), yo le dije, si has estado preso, mejor aclara. Yo le dije eso antes de que saliera lo del MRTA, pero se molestó”, declaró Villanueva.

Según el exlegislador, en diversas reuniones insistió en la necesidad de transparentar ese episodio por razones de coherencia política, pero el entonces candidato le habría respondido que no era un tema que resultara “necesario tocar”.

“Me dijo… no recuerdo bien, me dijo que hay cosas que no deben salir o no se necesitan tocar, nada más; y como era el candidato presidencial, dije bueno, ya pues. Luego salió lo del MRTA y yo, incluso, como militante y candidato, salí a defenderlo”, relató.

Villanueva también indicó a RPP que López-Chau Nava estuvo recluido en dos centros penitenciarios, uno de ellos el penal de Lurigancho. Asimismo, cuestionó que en el partido se haya permitido la continuidad de candidatos a diputados por Apurímac con denuncias por corrupción y agresión sexual a un menor.

López-Chau admite detención, pero descarta antecedente penal

A través de un comunicado difundido por su área de prensa, el candidato confirmó que estuvo privado de su libertad, aunque sostuvo que no se trató de una condena penal.

“Alonso López-Chau al igual que otros peruanos —opositores políticos, líderes gremiales y periodistas—, enfrentó al régimen militar de Juan Velasco Alvarado en un contexto histórico marcado por persecuciones y detenciones políticas propias de una dictadura. Como consecuencia de esa oposición democrática, fue privado de su libertad", señalaron.

En el mismo pronunciamiento, se indicó que López-Chau fue amnistiado a los 20 años, como ocurrió con numerosos presos políticos de ese periodo. Añadieron que su actuación respondió a su convicción de “oponerse a toda dictadura”, sin distinción ideológica.

“El señor López Chau solicitó al Poder Judicial un certificado de amnistía; sin embargo, dicho documento no existe porque no figura delito alguno en su expediente. Su detención fue de carácter estrictamente político y no penal, por lo que no generó antecedentes judiciales ni penales”, precisaron.