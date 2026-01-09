El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Oeste 3 declaró inadmisible la solicitud de inscripción de la lista de candidatos del Partido Aprista Peruano (APRA) para la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana, tras detectar diversas observaciones en la evaluación del expediente electoral.

Mediante la Resolución N.° 00024-2026-JEE-LIO3/JNE, emitida el último 7 de enero, el órgano electoral otorgó a la organización política un plazo de dos días calendario para subsanar las observaciones advertidas durante la etapa de calificación.

El JEE precisó que, de no cumplirse con la corrección dentro del plazo establecido, se procederá a declarar improcedente la inscripción de los candidatos observados con miras a las Elecciones Generales de 2026.

Entre los principales cuestionamientos identificados figuran inconsistencias en la información consignada en las hojas de vida, omisiones de documentación vinculada a sentencias judiciales y errores en las fechas declaradas en las declaraciones juradas.

La resolución dispone la notificación a la personería legal del partido y su publicación en los canales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones. Foto: Andina.

Asimismo, el colegiado advirtió el incumplimiento del orden de ubicación de los candidatos conforme a los resultados de las elecciones primarias, así como observaciones relacionadas con solicitudes de licencia sin goce de haber.

LEA TAMBIÉN: Francis Allison se inscribió en Avanza País para Elecciones 2026

Ante este escenario, el organismo electoral reiteró que el APRA deberá levantar las observaciones dentro del plazo concedido, bajo apercibimiento de rechazar las candidaturas. Finalmente, la resolución dispone la notificación a la personería legal del partido y su publicación en los canales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones.