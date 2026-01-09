El JEE Lima Oeste 3 otorgó al APRA un plazo de dos días para corregir observaciones en la inscripción de su lista de candidatos a la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana. Foto: Andina.
El JEE Lima Oeste 3 otorgó al APRA un plazo de dos días para corregir observaciones en la inscripción de su lista de candidatos a la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana. Foto: Andina.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Oeste 3 declaró inadmisible la solicitud de inscripción de la lista de para la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana, tras detectar diversas observaciones en la evaluación del expediente electoral.

Mediante la Resolución N.° 00024-2026-JEE-LIO3/JNE, emitida el último 7 de enero, el órgano electoral otorgó a la organización política un plazo de dos días calendario para subsanar las observaciones advertidas durante la etapa de calificación.

LEA TAMBIÉN: Elecciones 2026: Enrique Valderrama gana primarias en APRA y liderará plancha presidencial

El JEE precisó que, de no cumplirse con la corrección dentro del plazo establecido, se procederá a declarar improcedente la inscripción de los candidatos observados con miras a las .

Entre los principales cuestionamientos identificados figuran inconsistencias en la información consignada en las hojas de vida, omisiones de documentación vinculada a sentencias judiciales y errores en las fechas declaradas en las declaraciones juradas.

La resolución dispone la notificación a la personería legal del partido y su publicación en los canales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones. Foto: Andina.
La resolución dispone la notificación a la personería legal del partido y su publicación en los canales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones. Foto: Andina.

Asimismo, el colegiado advirtió el incumplimiento del orden de ubicación de los candidatos conforme a los resultados de las elecciones primarias, así como observaciones relacionadas con solicitudes de licencia sin goce de haber.

LEA TAMBIÉN: Francis Allison se inscribió en Avanza País para Elecciones 2026

Ante este escenario, el organismo electoral reiteró que el APRA deberá levantar las observaciones dentro del plazo concedido, bajo apercibimiento de rechazar las candidaturas. Finalmente, la resolución dispone la notificación a la personería legal del partido y su publicación en los canales oficiales del .

TE PUEDE INTERESAR

Elecciones 2026: JEE declaró inadmisible apelación de Mario Vizcarra, ¿qué pasó?
Elecciones regionales y locales 2026: el 17 de enero vence plazo para inscribir alianzas ante el JNE
Francis Allison se inscribió en Avanza País para Elecciones 2026
Congresista Ana Zegarra es excluida de las Elecciones 2026 por sentencia vigente

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.