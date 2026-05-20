Visitors in the Nanjing East Road shopping area in Shanghai, China. Photographer: Qilai Shen/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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El crecimiento de China se desaceleró en todos los frentes en abril, con una nueva caída de la inversión. El retroceso pone en duda la reticencia del gobierno a sumar estímulos a la economía mientras una crisis energética global golpea a fábricas y consumidores en todo el mundo.

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