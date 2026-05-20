Los datos oficiales publicados el lunes mostraron una economía en la que el auge de las exportaciones ya no compensa el deterioro del consumo interno. Analistas de bancos como Nomura Holdings Inc. y Societé Generale SA instaron por medidas más audaces para apoyar el crecimiento.

La inversión en activos fijos se contrajo inesperadamente un 1.6% en los primeros cuatro meses de 2026 frente al mismo período del año anterior, mientras que la producción industrial creció un 4.1% el mes pasado, su avance más débil en casi tres años. Las ventas minoristas incumplieron las previsiones y subieron apenas un 0.2% en abril, la peor lectura desde la contracción de diciembre de 2022, cuando China reabrió tras el covid.

Las autoridades “podrían necesitar intensificar el apoyo de política para estabilizar el crecimiento”, dijeron economistas de Nomura encabezados por Ting Lu en un informe. “Pekín no tiene margen para la complacencia”.

La amplitud de la desaceleración de abril vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de un estímulo más agresivo, después de que China se destacara por su resistencia frente al impacto de la guerra de Irán. El gobierno redujo el gasto fiscal en marzo, mientras que el banco central ha evitado incluso insinuar una mayor flexibilización de la política monetaria, en medio de una amplia liquidez de mercado y una débil demanda de crédito.

Los volúmenes comerciales de China se mantienen por encima de los niveles del año pasado | El movimiento de contenedores portuarios se mantiene sólido a pesar de las interrupciones causadas por la guerra de Irán.

Un número creciente de economistas prevé que el Banco Popular de China no bajará las tasas de interés este año, después de que el shock petrolero elevó las expectativas de inflación, aunque muchos aún esperan un recorte del coeficiente de reservas obligatorias. El PBOC redujo por última vez la tasa de política y el coeficiente de reservas hace un año, en el punto máximo de las tensiones comerciales con EE.UU.

Es probable que las autoridades mantengan un enfoque paciente y eviten apresurarse a responder a solo un mes de datos. El Politburó del Partido Comunista se reunirá en julio para revisar el crecimiento económico y las políticas, lo que lo convierte en la próxima ventana potencial para cualquier ajuste del estímulo.

Las ventas minoristas y la producción industrial de China alcanzan su peor nivel en años | El crecimiento de las ventas minoristas fue el peor desde la contracción registrada en diciembre de 2022.

“La postura aún parece ser actuar con cautela”, dijo Jing Liu, economista jefe para la Gran China de HSBC Holdings Plc, en una entrevista con Bloomberg TV. “Nuestro escenario base es que no haya estímulos adicionales para la economía por ahora”.

Ni un solo economista encuestado por Bloomberg había previsto una lectura tan pesimista para la industria, las ventas minoristas y la inversión. El decepcionante desempeño del mes pasado de la segunda mayor economía del mundo recuerda sus vulnerabilidades internas, después de que un auge global de la inversión en inteligencia artificial impulsara el comercio.

Los consumidores chinos se alejan de los automóviles | Las ventas de automóviles cayeron en abril al nivel más bajo desde 2022

Aunque muchos fabricantes tienen dificultades para afrontar mayores costos de materias primas, las exportaciones generales se dispararon debido a que los productos tecnológicos chinos encontraron compradores dispuestos en el extranjero. La mayor demanda de productos de energía verde también está beneficiando a China.

Pero un debilitamiento sostenido de la inversión y el consumo internos aún podría generar riesgos para el objetivo de Pekín de lograr un crecimiento de entre 4.5% y 5% este año.

Los consumidores chinos se alejan de los automóviles | Las ventas de automóviles cayeron en abril al nivel más bajo desde 2022

Los datos de abril sugieren que el producto interno bruto podría expandirse apenas un 4,1% interanual en el segundo trimestre, lo que podría impulsar una flexibilización gradual de la política, según Macquarie Group Ltd. Goldman Sachs Group Inc. mantiene su previsión de un crecimiento del PBI de 4.7% en abril-junio, frente al 5% de los tres primeros meses del año.

Los datos “deberían mantener firmemente sobre la mesa la flexibilización del PBOC —recortes del RRR e incluso de tasas—, mientras que un refuerzo fiscal podría llegar más adelante”, escribieron en una nota economistas de Societé Generale, entre ellos Wei Yao.

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Fu Linghui, portavoz de la Oficina Nacional de Estadísticas, describió el deterioro de los indicadores económicos como “una fluctuación normal de un mes a otro”. Pero también destacó desafíos como un persistente desequilibrio entre oferta y demanda, así como un entorno global complejo.

La inversión se desplomó alrededor de un 8% en abril frente al año anterior, según estimaciones de Goldman Sachs y Capital Economics, volviendo a un ritmo de caída similar al observado en el segundo semestre de 2025. La inversión en manufactura e infraestructura se debilitó, mientras que la inversión privada se hundió.

Lo que dice Bloomberg Economics...

“Los datos de abril pintan un panorama aleccionador para la economía china, con un deterioro drástico tanto de la demanda como de la oferta. Los incumplimientos generalizados subrayan una profunda insuficiencia de la demanda agregada y fortalecen el argumento a favor de un apoyo inmediato de política”. — Chang Shu y David Qu.