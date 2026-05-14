El presidente de China, Xi Jinping, y el de EE.UU., Donald Trump. (Foto: EFE)
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Agencia EFE
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El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, coincidieron en que Irán «nunca deberá tener armas nucleares» y en la necesidad de reabrir el estrecho de Ormuz al tráfico de hidrocarburos sin cobrar por derechos de paso, según un comunicado tras la primera reunión de la cumbre de Pekín difundido por la Casa Blanca.

, indicó el comunicado.

Según la Casa Blanca, en el encuentro del Gran Palacio del Pueblo, Xi «expresó su interés» en adquirir más crudo estadounidense para reducir la dependencia de China al petróleo proveniente del Golfo Pérsico.

Asimismo, el escueto comunicado asegura que «ambos países están de acuerdo en que Irán no puede tener nunca un arma nuclear».

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Cooperación económica

Ambos países se comprometen a aumentar la cooperación económica y a «expandir el acceso al mercado chino para las empresas estadounidenses e incrementar las inversiones chinas en nuestra industria», apuntó la Casa Blanca.

El equipo de Trump confirmó que a la reunión de trabajo entre Xi y Trump, que contó con la plana mayor de ambos gabinetes de Gobierno, se sumaron durante una parte los líderes de algunas de las principales empresas estadounidenses.

No obstante, fueron los consejeros delegados de Apple (Tim Cook), Nvidia (Jensen Huang) y Tesla (Elon Musk), los que tuvieron un papel central en la comitiva de Trump, ya que asistieron desde el comienzo a la ceremonia de bienvenida con honores militares en las escalinatas del Gran Palacio de Pueblo.

Trump pidió a Xi seguir trabajando para contener el flujo de los precursores del fentanilo que acaba en los Estados Unidos y pidió que Pekín aumente las compras de producto agrícolas estadounidenses.

La reunión de trabajo en este primer día de la visita de Trump a Pekín duró algo más de dos horas y no se saldó con grandes anuncios o acuerdos a la espera de que mañana se cierre una cumbre que Trump ha dicho que será «la más importante de la historia».

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