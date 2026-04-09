El presidente de China, Xi Jinping, instó a los altos mandos del Ejército a dejar atrás sus “aires de superioridad” y a “mantenerse fieles a la identidad de servidores revolucionarios”, en un contexto marcado por recientes purgas dentro de la cúpula militar.

Las declaraciones fueron realizadas durante la ceremonia de apertura de una sesión de formación para oficiales de alto rango, llevada a cabo este miércoles en la Universidad de Defensa Nacional, en Pekín.

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Xi también ejerce como presidente de la Comisión Militar Central (CMC), el máximo órgano de mando del Ejército Popular de Liberación (EPL) y principal autoridad militar del país.

Xi Jinping se dirige a la cúpula militar china en Pekín, en medio de investigaciones disciplinarias y cambios en el alto mando del Ejército. Foto: EFE.

Investigaciones disciplinarias dentro del Ejército

Durante su intervención, difundida por la agencia Xinhua, el líder chino sostuvo que pertenecer al Partido Comunista de China (PCCh) y al Ejército implica “mantener una firme convicción en el marxismo y lealtad al Partido”. En ese sentido, exhortó a los mandos militares a “dar el ejemplo”, participar activamente en la vida política interna y expresarse con franqueza.

Asimismo, remarcó que cualquier conducta motivada por intereses personales o vinculada a la corrupción “es completamente incompatible con la naturaleza y los objetivos” del PCCh. En esa línea, subrayó que “todos deben ser iguales” ante la ley, sin privilegios ni excepciones en su aplicación.

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Estas declaraciones se producen tras varios meses de destituciones e investigaciones disciplinarias que han alcanzado a altos cargos del aparato militar, incluidos los exministros de Defensa Li Shangfu y Wei Fenghe, así como a exvicepresidentes de la CMC y responsables de áreas estratégicas como la Fuerza de Misiles del EPL y el Estado Mayor Conjunto.

El contexto coincide, además, con el reciente anuncio de un incremento del 7% en el presupuesto de Defensa de China para 2026, una cifra ligeramente inferior al 7.2% registrado en cada uno de los tres años previos.

Con información de EFE.