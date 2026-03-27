Estados Unidos acusó este jueves a China de retener en sus puertos a barcos bajo bandera panameña, tras el reciente dictamen de la Corte Suprema que anuló la concesión de dos puertos en el canal a una empresa china.

“China ha impuesto un incremento drástico en las detenciones de buques con bandera panameña en puertos chinos bajo el pretexto del control del Estado rector del puerto, muy por encima de los niveles históricos" explicó la Comisión Federal Marítima estadounidense en un comunicado.

“Estas inspecciones más intensas se llevaron a cabo bajo directrices informales y parecen tener como objetivo castigar a Panamá tras la transferencia de los activos portuarios de Hutchison", añadió el texto.

La justicia panameña declaró en enero que el contrato que permitía a Panama Ports Company (PPC), filial de Hutchison, gestionar el puerto de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, desde 1997 era inconstitucional.

Esa sentencia llegó tras grandes presiones del presidente Donald Trump, que poco después de asumir el poder advirtió a Panamá que no estaba dispuesto a permitir que infraestructuras clave para el tránsito marítimo quedaran en manos chinas.

Consecuencias comerciales

“Dado que los buques de bandera panameña transportan una parte significativa del comercio estadounidense de carga en contenedores, estas acciones podrían acarrear importantes consecuencias comerciales y estratégicas para el transporte marítimo de Estados Unidos" explicó el organismo estadounidense.

La Comisión, asegura el comunicado, tiene facultades para investigar “si las prácticas de gobiernos extranjeros generan condiciones desfavorables para el transporte marítimo en el comercio de Estados Unidos”.

Los presidentes Donald Trump y Xi Jinping tienen previsto reunirse los días 14 y 15 de mayo en Pekín, para una cumbre en gran parte centrada en el comercio.

PPC presentó una demanda en febrero, conforme a las normas de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) en París, y este mes anunció que reclama al menos US$ 2,000 millones por daños y perjuicios.