La empresa Launch on Demand, con sede en Florida, prevé comenzar a construir una instalación de US$ 600 millones hacia finales de este año en una región remota cercana a la frontera con Haití. El proyecto busca satisfacer la creciente demanda de cohetes de gran capacidad para colocar constelaciones de satélites en órbita.

También responde a la creciente presencia de China en la región, según el director ejecutivo Burton Catledge , excomandante del 45º Grupo de Operaciones de la Fuerza Aérea de EE.UU. Catledge ha supervisado lanzamientos espaciales en bases de Cabo Cañaveral, Florida, y Vandenberg, California.

Pekín ha financiado y construido al menos 11 estaciones terrestres, instalaciones de seguimiento satelital y radiotelescopios en América Latina, según un informe del Congreso. Para Washington, estas instalaciones, que se extienden desde Argentina hasta Venezuela, representan una creciente amenaza para la seguridad regional.

“China ha estado construyendo instalaciones de acceso espacial de uso dual en todas partes”, dijo Catledge en una entrevista. “Queremos mantener a este tipo de actores fuera del hemisferio occidental; queremos trabajar para contrarrestar esto”.

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La empresa ya cuenta con financiamiento de una firma de capital privado no revelada que “entiende que esta es una buena inversión y muy lucrativa, como cualquier otra infraestructura portuaria”, afirmó.

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, ha calificado el proyecto como una prioridad nacional, en su intento por diversificar la economía más allá del turismo y la minería. Sin embargo, su gobierno no proporcionará subsidios.

“Este será un puerto espacial 100% comercial para apoyar cohetes 100% comerciales”, dijo Catledge. “Nos estamos alejando de que los contribuyentes del gobierno paguen por todo”.

La economía espacial global está en auge. McKinsey & Co. estima que el sector alcanzará un valor de US$ 1.8 billones para 2035, frente a unos US$ 630,000 millones en 2023. Esto se debe a la reducción de los costos de lanzamiento, que permite a empresas más pequeñas adoptar tecnología satelital.

En América Latina, los dos principales sitios de lanzamiento comercial son el Centro Espacial de Guayana, en la Guayana Francesa, y el Centro de Lanzamiento de Alcántara, en Brasil. Sin embargo, existen otros tipos de infraestructura en la región.

China ha convertido la cooperación espacial en uno de los pilares de su acercamiento a América Latina. Para ello, ofrece infraestructura y conocimientos a países en desarrollo.

Un comité selecto de la Cámara de Representantes de EE.UU., enfocado en la competencia con China, ha identificado casi una docena de instalaciones vinculadas a Pekín en Argentina, Venezuela, Bolivia, Chile y Brasil.

“Pekín utiliza la infraestructura espacial en América Latina para recopilar inteligencia de adversarios y fortalecer” las “capacidades de combate futuras” del ejército chino, señaló el comité. Advirtió que estos sitios proporcionan “vigilancia global casi continua, apoyan operaciones contra el espacio y permiten la guía terminal necesaria para sistemas de armas avanzados”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China desestimó el informe del Congreso, señalando que el comité “ha atacado y difamado sistemáticamente” al gobierno en Pekín con fines políticos. “La cooperación sino-latinoamericana en ciencia y astronomía cumple con las leyes y regulaciones, y es abierta, transparente y mutuamente beneficiosa”, indicó el ministerio en respuesta a preguntas escritas.

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Washington cuenta con al menos 76 instalaciones militares en la región, que van desde bases estadounidenses completamente operativas hasta operaciones en países anfitriones que brindan acceso a las fuerzas armadas de EE.UU., según Army University Press. Un portavoz de la Fuerza Espacial indicó que la agencia no discute capacidades ni infraestructura específicas en la región. Sin embargo, trabaja con socios regionales y proveedores comerciales para cumplir los objetivos de seguridad de EE.UU.

Fundada en 2018, Launch on Demand y su equipo han diseñado importantes puertos espaciales comerciales en EE.UU. y en el extranjero. Además, han ayudado a encaminar proyectos a través de procesos de ingeniería y regulaciones ambientales. La empresa proporcionó detalles de su trabajo en el sector privado bajo la condición de no revelar a sus socios debido a acuerdos de confidencialidad.

Catledge señaló que la empresa eligió República Dominicana por su estabilidad política y su cercanía al ecuador. La compañía construirá plantas de energía y tratamiento de agua. Estas cubrirán las necesidades de la base y también brindarán servicios a la comunidad circundante en Pedernales, una zona rural del suroeste del país.

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La base espacial es clave en los esfuerzos de Abinader por modernizar la economía de una de las regiones más pobres y remotas del país. El gobierno ya construye un aeropuerto internacional, una terminal de cruceros y más de 12,000 habitaciones de hotel en esa zona, como parte de una asociación público-privada de US$ 2,200 millones.

En un discurso nacional el 27 de febrero, Abinader dijo que se necesitaron tres años de negociaciones para alcanzar el “acuerdo histórico” con Launch on Demand.

“Esta será una infraestructura pionera que abrirá las puertas de la economía espacial global para nuestro país”, afirmó. “Pedernales no solo se está convirtiendo en un centro turístico y logístico, sino en el símbolo de una nación que mira hacia el futuro”.