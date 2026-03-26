Hotels under construction in Pedernales Province, Dominican Republic, in 2025. Photographer: Marco Bello/Bloomberg
Hotels under construction in Pedernales Province, Dominican Republic, in 2025. Photographer: Marco Bello/Bloomberg
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Un coronel retirado estadounidense está impulsando la construcción de una base de lanzamiento de cohetes privada en República Dominicana. Su motivo: contrarrestar el dominio de China en la carrera espacial en América Latina.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.