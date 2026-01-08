El aeropuerto que más turistas recibió en el año recién finalizado fue Punta Cana.
El aeropuerto que más turistas recibió en el año recién finalizado fue Punta Cana.
República Dominicana recibió 11.6 millones de visitantes en 2025, una cifra récord para el país, informó este jueves el ministro de Turismo, David Collado.

Al dar a conocer los resultados del comportamiento de la industria turística en el pasado año, Collado explicó que la llegada de visitantes del año pasado representó un crecimiento de un 37.8% con relación al 2022, un 13.3% más que en 2023 y un 4.3% por encima que en 2024.

Por la vía aérea, de acuerdo con el funcionario, llegaron 8.8 millones de visitantes, mientras que por cruceros arribaron 2.8 millones.

Esas llegadas, por las vías aérea y marítima, marcaron otros récords anual histórico país, al recibir 11′676,901 de visitantes”, expresó el ministro Collado.

El funcionario indicó que solo en el mes de diciembre el país recibió más de 1.3 millones de visitantes, lo que supone un 14.2% más respecto a 2024.

Los países que más visitantes aportaron fueron Estados Unidos, Canadá, Argentina y Colombia, detalló Collado.

Cayo Arena es un diminuto islote rodeado por un mar azulado. Se llega en lancha desde Punta Rucia. (Foto: República Dominicana)
En tanto, los aeropuertos que más turistas recibieron en el año recién finalizado fueron con 51%, Las Américas (28%), Cibao (12%), Puerto Plata (4%), el Higüero (2.5%) y La Romana (2.5%)

El funcionario también manifestó que la ocupación hotelera superó 71% durante todo el año, mientras que los niveles de satisfacción de los turistas fue un 4.4 en una medición de 5.

Pese a todas las adversidades por coyunturas internacionales “el turismo dominicano registró el mayor crecimiento de su historia”, subrayó el ministro Collado.

Elaborado con información de EFE

