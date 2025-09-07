La República Dominicana estableció relaciones con China el 1 de mayo de 2018, tras romper casi ocho décadas de nexos con Taiwán. | Foto: EFE
La República Dominicana estableció relaciones con China el 1 de mayo de 2018, tras romper casi ocho décadas de nexos con Taiwán. | Foto: EFE
Los gobiernos de y firmaron un convenio de cooperación económica destinado a financiar proyectos de desarrollo en el país, especialmente para atender emergencias por cuarenta millones de dólares, informó este domingo la Cancillería local.

Se trata de un acuerdo de cooperación no reembolsable, que el Gobierno chino otorgará a República Dominicana para ser invertidos en proyectos orientados a la atención de emergencias y la respuesta ante desastres, de acuerdo con un comunicado de la Cancillería dominicana.

Ambos países también rubricaron un memorándum de entendimiento orientado a la concesión de becas para la formación de funcionarios públicos dominicanos.

El acuerdo contempla que el Gobierno chino otorgará 450 becas para funcionarios públicos dominicanos, destinadas a fortalecer las capacidades técnicas e institucionales en temas como agricultura, construcción, transporte, energías renovables y salud pública.

Este memorándum “permite avanzar en el fortalecimiento de las capacidades institucionales y las mejoras de los servicios que el Estado brinda a la ciudadanía, impactando de manera directa en su bienestar y calidad de vida”, afirmó el canciller dominicano, Roberto Álvarez, durante la firma junto al embajador chino en el país, Chen Luning.

Mientras que el Convenio de Cooperación Económica y Técnica “constituye un paso concreto hacia la implementación de proyectos de desarrollo sostenible e innovación”, destacó el canciller dominicano.

Por su lado, Luning valoró que desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas, hace más de siete años, las dos naciones han cultivado “un lazo basado en el respeto mutuo, la igualdad y la reciprocidad”.

“En un escenario internacional complejo, ambos países hemos sabido forjar un camino de apoyo mutuo y cooperación de beneficio compartido”, subrayó el diplomático chino.

La República Dominicana estableció relaciones con China el 1 de mayo de 2018, tras romper casi ocho décadas de nexos con Taiwán.

Elaborado con información de EFE

