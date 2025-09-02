Rusia, China y Mongolia firmaron hoy un memorando jurídicamente vinculante para la construcción del gasoducto Fuerza de Siberia 2, anunció hoy el presidente de la gasística rusa Gazprom, Alexéi Miller, por el que China recibirá anualmente de Rusia 50,000 millones de metros cúbicos de gas.

En declaraciones a medios rusos al término de la reunión que celebraron los líderes los tres países, Vladímir Putin, Xi Jinping y Ukhnaa Khurelsukh, Miller destacó que la construcción de este gasoducto y del llamado Unión-Oriente, que incluye el de tránsito por Mongolia y la correspondientes infraestructuras en China, será el mayor proyecto mundial en el sector del gas, tanto por tamaño como por inversiones.

Miller indicó que el acuerdo contempla suministros para un período de 30 años y destacó que Gazprom suscribió un acuerdo con la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC) para incrementar de los actuales 38,000 a 42,000 millones de m3/año los suministros de gas a través del gasoducto Fuerza de Siberia.