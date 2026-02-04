(COMBO) This combination of pictures created on February 04, 2026 shows L/R China's President Xi Jinping in Beijing on January 29, 2026 and US President Donald Trump in Washington, DC, on January 29, 2026. China's leader Xi Jinping held a phone call with US President Donald Trump on February 4, 2026, Beijing's state media said without immediately providing further details. The call came just after Xi spoke to Russian leader Vladimir Putin in a video call, where the two countries hailed their "stabilising" ties in the face of a turbulent world. (Photo by Vincent Thian and Brendan SMIALOWSKI / various sources / AFP)
(COMBO) This combination of pictures created on February 04, 2026 shows L/R China's President Xi Jinping in Beijing on January 29, 2026 and US President Donald Trump in Washington, DC, on January 29, 2026. China's leader Xi Jinping held a phone call with US President Donald Trump on February 4, 2026, Beijing's state media said without immediately providing further details. The call came just after Xi spoke to Russian leader Vladimir Putin in a video call, where the two countries hailed their "stabilising" ties in the face of a turbulent world. (Photo by Vincent Thian and Brendan SMIALOWSKI / various sources / AFP)
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El presidente chino, , y su homólogo estadounidense, Donald Trump, mantuvieron una conversación telefónica el miércoles, según la agencia de noticias estatal Xinhua.

La llamada se produjo de cara a la reunión prevista para abril. El informe de Xinhua no proporcionó más detalles.

El mandatario chino había sostenido previamente una videoconferencia con el presidente de Rusia, , durante la cual ambos países elogiaron sus relaciones “estabilizadoras” en un contexto internacional turbulento.

LEA TAMBIÉN: Mensaje de fin de año: Xi Jinping defiende paz global tras culminar maniobras militares en Taiwán

Alianza China-Rusia

La alianza entre y Rusia es un “factor de estabilidad” en el mundo actual, afirmó este miércoles el presidente ruso, Vladimir Putin, durante un diálogo por videoconferencia con su homólogo chino, Xi Jinping.

En un contexto de creciente turbulencia, la alianza entre Moscú y Pekín es un importante factor de estabilidad”, dijo Putin en esa conversación, según un video divulgado por el gobierno ruso.

Rusia y China mantienen fuertes lazos económicos, diplomáticos y militares que se han reforzado desde la invasión rusa a Ucrania, en 2022.

In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin holds a video call with Chinese President Xi Jinping in Moscow on February 4, 2026. (Photo by Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP)
In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin holds a video call with Chinese President Xi Jinping in Moscow on February 4, 2026. (Photo by Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP)

Xi y Putin ya habían intercambiado el 31 de diciembre mensajes de felicitaciones por el Año Nuevo, después de reunirse en la capital china en septiembre. En mayo, Xi visitó Moscú.

En la actualidad, China es un socio comercial esencial para Rusia, como primer comprador mundial de combustibles fósiles rusos.

La videoconferencia de este miércoles entre Xi y Putin tuvo lugar justo cuando Estados Unidos afirma estar un poco más cerca de alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto en Ucrania.

Delegados de Rusia y Ucrania iniciaron este miércoles una nueva ronda de conversaciones Abu Dabi, con la presencia de enviados de Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR

Carney, Trump y el poder de un buen discurso: lecciones para líderes
EE.UU. convoca a países aliados en minerales críticos para reducir el monopolio de China
“Un gran honor”: Trump destaca encuentro con Petro y afirma que “ama a Colombia”
Donald Trump firma la ley para reabrir el Gobierno Federal de Estados Unidos: Los detalles

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.