El presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, mantuvieron una conversación telefónica el miércoles, según la agencia de noticias estatal Xinhua.

La llamada se produjo de cara a la reunión prevista para abril. El informe de Xinhua no proporcionó más detalles.

El mandatario chino había sostenido previamente una videoconferencia con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, durante la cual ambos países elogiaron sus relaciones “estabilizadoras” en un contexto internacional turbulento.

Alianza China-Rusia

La alianza entre China y Rusia es un “factor de estabilidad” en el mundo actual, afirmó este miércoles el presidente ruso, Vladimir Putin, durante un diálogo por videoconferencia con su homólogo chino, Xi Jinping.

“En un contexto de creciente turbulencia, la alianza entre Moscú y Pekín es un importante factor de estabilidad”, dijo Putin en esa conversación, según un video divulgado por el gobierno ruso.

Rusia y China mantienen fuertes lazos económicos, diplomáticos y militares que se han reforzado desde la invasión rusa a Ucrania, en 2022.

In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin holds a video call with Chinese President Xi Jinping in Moscow on February 4, 2026. (Photo by Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP)

Xi y Putin ya habían intercambiado el 31 de diciembre mensajes de felicitaciones por el Año Nuevo, después de reunirse en la capital china en septiembre. En mayo, Xi visitó Moscú.

En la actualidad, China es un socio comercial esencial para Rusia, como primer comprador mundial de combustibles fósiles rusos.

La videoconferencia de este miércoles entre Xi y Putin tuvo lugar justo cuando Estados Unidos afirma estar un poco más cerca de alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto en Ucrania.

Delegados de Rusia y Ucrania iniciaron este miércoles una nueva ronda de conversaciones Abu Dabi, con la presencia de enviados de Estados Unidos.