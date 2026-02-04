El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este martes a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, que fue un “gran honor” conocerlo y que ama a Colombia, según la dedicatoria escrita en una tarjeta que le obsequió al término de su reunión en Washington, la cual se prolongó por más de dos horas.

“Gustavo. Un gran honor. Amo a Colombia” , se lee en la tarjeta con membrete de la Casa Blanca que acompaña una fotografía de ambos mandatarios sonrientes, imagen que fue difundida por el propio Petro en su cuenta de X.

El presidente colombiano también compartió otra imagen del libro Trump, the Art of the Deal, que le fue entregado y firmado por el mandatario estadounidense con el mensaje: “Eres genial”. “¿Qué me quiso decir Trump en esta dedicatoria? No entiendo mucho el inglés”, escribió Petro de forma irónica al acompañar la publicación.

El encuentro se desarrolló a puerta cerrada y sin acceso a la prensa, y no contó con el protocolo habitual que la Casa Blanca suele ofrecer a otros jefes de Estado, como ocurrió recientemente con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, o el mandatario argentino, Javier Milei.

Si bien es común que Trump autorice a último momento el ingreso de periodistas al Despacho Oval, en esta ocasión no se permitió la presencia de la prensa. No obstante, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló en una entrevista con Fox News que el presidente estadounidense acudió a la cita “con muy buena disposición”.

A diferencia de las visitas de alto perfil, el vehículo oficial ingresó por el Edificio de Oficinas Ejecutivas y no por el Pórtico Norte, y tampoco se realizó la tradicional ceremonia de guardia de honor militar.

Uno de los temas centrales de la reunión fue el narcotráfico. Washington sostiene que la producción de cocaína se ha incrementado durante el gobierno de Petro, mientras que el mandatario colombiano defiende la eficacia de su política de sustitución de cultivos.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, junto a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión en la Casa Blanca, en Washington, el 3 de febrero de 2026. (@infopresidencia / EFE)

Un encuentro tras meses de tensiones

Esta fue la primera reunión presencial entre Trump y Petro, quien se encuentra en la etapa final de su mandato, con la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia prevista para el 31 de mayo.

La actual administración estadounidense retiró la certificación de Colombia como país cooperante en la lucha antidrogas, revocó la visa de Petro e incluyó al mandatario y a parte de su familia en la denominada “Lista Clinton”, lo que conlleva sanciones financieras por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Desde Bogotá, Petro ha cuestionado con dureza la política medioambiental de Trump, su postura frente a la guerra en Gaza y diversas operaciones estadounidenses en el Caribe, además de condenar la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Sin embargo, el 7 de enero ambos mandatarios sostuvieron una llamada telefónica, tras la cual acordaron concretar este encuentro. Un día antes de la reunión, Trump afirmó que Petro había “cambiado mucho su actitud” y expresó su expectativa de mantener una buena relación.

Debido a las sanciones vigentes, el presidente colombiano debió recibir una visa especial otorgada por el Gobierno de Estados Unidos para poder viajar a Washington.

Con información de EFE.