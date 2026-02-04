Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., será anfitrión de la llamada ‘Reunión Ministerial inaugural sobre Minerales Críticos’ a la que asistirán representantes de 50 países. Foto: EFE/EPA/ Shawn Thew.
Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., será anfitrión de la llamada ‘Reunión Ministerial inaugural sobre Minerales Críticos’ a la que asistirán representantes de 50 países. Foto: EFE/EPA/ Shawn Thew.
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El , recibirá este miércoles a cancilleres y representantes de países aliados en materia de minerales críticos, en el marco de una estrategia orientada a disminuir la .

Rubio será anfitrión de la denominada Reunión Ministerial Inaugural sobre Minerales Críticos, que congregará a delegaciones de alrededor de 50 países con el objetivo de “impulsar esfuerzos colectivos” para reforzar las cadenas de suministro de estos insumos clave, según informó el Departamento de Estado en un comunicado.

La cita será inaugurada por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y abordará asuntos vinculados a la cooperación en innovación tecnológica, el fortalecimiento económico y la seguridad nacional, de acuerdo con la misma fuente.

LEA TAMBIÉN: Trump creará reserva de minerales críticos para cortar dependencia de China: la inversión

Actualmente, como parte de su agenda estratégica frente al control que ejerce Pekín bajo el liderazgo de Xi Jinping.

La reunión la inaugurará el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, enfocado en abordar temas como "colaboración para la innovación tecnológica, la fortaleza económica y la seguridad nacional". Foto: EFE.
La reunión la inaugurará el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, enfocado en abordar temas como "colaboración para la innovación tecnológica, la fortaleza económica y la seguridad nacional". Foto: EFE.

La Unión Europea busca un entendimiento con Washington

En paralelo, la Unión Europea (UE) adelantó que aprovechará el encuentro para proponer a Estados Unidos la negociación de un acuerdo de cooperación en el suministro de materias primas críticas, similar a los convenios que el bloque mantiene con otros quince países.

El objetivo comunitario es que Washington se comprometa a cerrar, en un plazo de treinta días, un memorando de entendimiento sobre materias primas, como los que la UE ya tiene con Japón, Canadá, Australia o Ucrania, con miras a coordinar acciones en áreas de interés común, señalaron fuentes europeas.

LEA TAMBIÉN: Dominio chino sobre tierras raras aterroriza a Occidente para beneficio de Brasil

Desde América Latina, países como Paraguay —con importantes reservas de uranio—, Brasil —con amplios recursos de litio, níquel y cobre— y Argentina —que concentra grandes reservas de litio— figuran entre las naciones que han confirmado la participación de sus ministros.

En este contexto, el presidente Donald Trump anunció este lunes la creación de una reserva estratégica de minerales críticos valorizada en US$12.000 millones, denominada “proyecto bóveda”, cuya financiación se estructurará a través de una alianza público-privada.

Con información de EFE.

TE PUEDE INTERESAR

“Un gran honor”: Trump destaca encuentro con Petro y afirma que “ama a Colombia”
EE.UU. cerrará el acceso a créditos estatales a empresarios con ‘green card’
Donald Trump firma la ley para reabrir el Gobierno Federal de Estados Unidos: Los detalles

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.