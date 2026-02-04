El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibirá este miércoles a cancilleres y representantes de países aliados en materia de minerales críticos, en el marco de una estrategia orientada a disminuir la dependencia de China y su posición dominante en este sector estratégico.

Rubio será anfitrión de la denominada Reunión Ministerial Inaugural sobre Minerales Críticos, que congregará a delegaciones de alrededor de 50 países con el objetivo de “impulsar esfuerzos colectivos” para reforzar las cadenas de suministro de estos insumos clave, según informó el Departamento de Estado en un comunicado.

La cita será inaugurada por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y abordará asuntos vinculados a la cooperación en innovación tecnológica, el fortalecimiento económico y la seguridad nacional, de acuerdo con la misma fuente.

Actualmente, China concentra una parte significativa de la producción y procesamiento de minerales críticos a nivel global, una situación que Estados Unidos busca contrarrestar como parte de su agenda estratégica frente al control que ejerce Pekín bajo el liderazgo de Xi Jinping.

La reunión la inaugurará el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, enfocado en abordar temas como "colaboración para la innovación tecnológica, la fortaleza económica y la seguridad nacional". Foto: EFE.

La Unión Europea busca un entendimiento con Washington

En paralelo, la Unión Europea (UE) adelantó que aprovechará el encuentro para proponer a Estados Unidos la negociación de un acuerdo de cooperación en el suministro de materias primas críticas, similar a los convenios que el bloque mantiene con otros quince países.

El objetivo comunitario es que Washington se comprometa a cerrar, en un plazo de treinta días, un memorando de entendimiento sobre materias primas, como los que la UE ya tiene con Japón, Canadá, Australia o Ucrania, con miras a coordinar acciones en áreas de interés común, señalaron fuentes europeas.

LEA TAMBIÉN: Dominio chino sobre tierras raras aterroriza a Occidente para beneficio de Brasil

Desde América Latina, países como Paraguay —con importantes reservas de uranio—, Brasil —con amplios recursos de litio, níquel y cobre— y Argentina —que concentra grandes reservas de litio— figuran entre las naciones que han confirmado la participación de sus ministros.

En este contexto, el presidente Donald Trump anunció este lunes la creación de una reserva estratégica de minerales críticos valorizada en US$12.000 millones, denominada “proyecto bóveda”, cuya financiación se estructurará a través de una alianza público-privada.

Con información de EFE.