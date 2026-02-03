Brasil posee casi una cuarta parte de los yacimientos conocidos de tierras raras del mundo, solo superados por China.
Un almacén rosa en el noreste de Brasil podría ayudar al mundo a salir de un aprieto geopolítico. Escondido dentro de un recinto de investigación en el estado de Bahía, la instalación está dirigida por la empresa minera Brazilian Rare Earths (BRE). Está construyendo una de las primeras plantas latinoamericanas de separación para los minerales epónimos, un conjunto de 17 elementos necesarios para la fabricación de todo tipo de productos, desde misiles hasta microondas. Los países occidentales esperan con ansias nuevos suministros, deseosos de reducir su dependencia de China, que controla el 70% de la minería y el 90% del procesamiento.

