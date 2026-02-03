Donald Trump está particularmente interesado. Estados Unidos se vio muy afectado el año pasado cuando China impuso una serie de restricciones a la exportación de metales, piezas de maquinaria e ingenieros. Para cuando se declaró una tregua de un año en noviembre, muchas fábricas estadounidenses y europeas se habían visto obligadas a reducir sus operaciones. Los fabricantes de automóviles, tecnología verde y armas se vieron particularmente afectados por la escasez de superimanes. Pocos confían en que la tregua se mantenga. Las corporaciones se apresuran a encontrar proveedores alternativos, afirma Bernardo da Veiga, director de BRE.

Brasil posee casi una cuarta parte de los yacimientos conocidos de tierras raras del mundo, solo superados por China. Además de una geología privilegiada, el país cuenta con una sólida industria extractiva. Sus grandes ventajas incluyen electricidad barata, experiencia en exportación de minerales y expertos ingenieros, afirma José Augusto Palma , de Aclara Resources, una minera chilena.

Brasil ya ha pasado por eso. En la década de 1950, la empresa brasileña Orquima era la mayor minera de tierras raras del mundo, extrayendo metales de las arenas de monacita. China llegó a dominar la industria después de que la preocupación por la radiactividad de la monacita llevara a Brasil a endurecer drásticamente la regulación y a nacionalizar Orquima.

El Brasil moderno quiere recuperar este manto. En enero, el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva comenzó a preparar una estrategia nacional para las tierras raras. Esto siguió a un decreto de noviembre que convirtió su adquisición en un asunto de seguridad nacional, desbloqueando financiación especial, opciones de contratación pública y procedimientos de importación simplificados.

Los políticos tienen dos motivaciones. La primera es impulsar la innovación. El mercado global de tierras raras representa unos pocos miles de millones de dólares al año (equivalente a un par de meses de exportaciones brasileñas de hierro), por lo que los ingresos disponibles son insignificantes. El verdadero valor reside en su uso como materia prima para la fabricación de alta tecnología, explica André Pimenta , de CIT Senai ITR, fabricante de imanes de tierras raras en el estado de Minas Gerais, el primero de su tipo en Sudamérica.

La segunda motivación es diplomática. La mayoría de las principales economías enfrentan déficits de minerales críticos, desde los comunes cobre y níquel hasta los esotéricos escandio e itrio. Estados Unidos es el más entusiasta. En julio, Donald Trump impuso aranceles del 50% a la mayoría de las importaciones de Brasil en un intento de influir en el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro por conspirar para un golpe de Estado.

Luego de enfrentarse, Trump y Lula lograron conversar y alcanzaron acuerdos.

Sin embargo, ese mismo mes, el embajador estadounidense en Brasil se reunió en privado con empresas mineras para expresar su interés en comprar su futura producción. Tras declarar inicialmente que los minerales brasileños no estaban a la venta, Lula ha planteado la posibilidad de un acuerdo sobre tierras raras a cambio de una reducción de aranceles. Si Estados Unidos no está interesado, la UE, Japón o Corea del Sur podrían estarlo.

Hay desafíos por delante. Brasil cuenta con una mina en funcionamiento, inaugurada en 2024 por una empresa privada llamada Serra Verde. La empresa planea duplicar la oferta no china de tierras raras más valiosas y “pesadas” en el mercado, pero ha experimentado problemas de producción. Sus depósitos de arcilla iónica han sido más difíciles de explotar. Un préstamo de casi US$ 500 millones de una agencia de ayuda estadounidense debería facilitar el proceso. Sin embargo, decenas de otras mineras siguen esperando licencias. Ninguna comenzará a producir hasta 2028. Pocas están interesadas en realizar el procesamiento en Brasil.

La inclinación proteccionista de Lula es lo más preocupante. “O aprovechamos estas riquezas que Dios nos ha dado y las convertimos en riqueza para nuestro pueblo, o veremos a los mismos países cavando hoyos en nuestro país, llevándose nuestros minerales”, declaró en un discurso reciente. Esta es la actitud equivocada, afirma Julio Nery de Ibram , la asociación minera de Brasil. Ascender en la cadena de valor es importante para Brasil, que aún importa acero chino fabricado con hierro brasileño. Pero las tierras raras tienen perspectivas limitadas.

La mayoría de las mineras son de propiedad extranjera porque el negocio requiere más capital del que los mercados brasileños pueden sostener fácilmente, afirma Rafael Moreno de Viridis, una minera australiana. Esa es una de las principales razones por las que la mayoría de las mineras se niegan a procesar mineral de hierro en óxido en Brasil, además de la falta de experiencia. Con tiempo y dinero, estos problemas se pueden solucionar. Y el dinero está llegando.