Un almacén rosa en el noreste de Brasil podría ayudar al mundo a salir de un aprieto geopolítico. Escondido dentro de un recinto de investigación en el estado de Bahía, la instalación está dirigida por la empresa minera Brazilian Rare Earths (BRE). Está construyendo una de las primeras plantas latinoamericanas de separación para los minerales epónimos, un conjunto de 17 elementos necesarios para la fabricación de todo tipo de productos, desde misiles hasta microondas. Los países occidentales esperan con ansias nuevos suministros, deseosos de reducir su dependencia de China, que controla el 70% de la minería y el 90% del procesamiento.
Donald Trump está particularmente interesado. Estados Unidos se vio muy afectado el año pasado cuando China impuso una serie de restricciones a la exportación de metales, piezas de maquinaria e ingenieros. Para cuando se declaró una tregua de un año en noviembre, muchas fábricas estadounidenses y europeas se habían visto obligadas a reducir sus operaciones. Los fabricantes de automóviles, tecnología verde y armas se vieron particularmente afectados por la escasez de superimanes. Pocos confían en que la tregua se mantenga. Las corporaciones se apresuran a encontrar proveedores alternativos, afirma Bernardo da Veiga, director de BRE.
Brasil posee casi una cuarta parte de los yacimientos conocidos de tierras raras del mundo, solo superados por China. Además de una geología privilegiada, el país cuenta con una sólida industria extractiva. Sus grandes ventajas incluyen electricidad barata, experiencia en exportación de minerales y expertos ingenieros, afirma José Augusto Palma, de Aclara Resources, una minera chilena.
Brasil ya ha pasado por eso. En la década de 1950, la empresa brasileña Orquima era la mayor minera de tierras raras del mundo, extrayendo metales de las arenas de monacita. China llegó a dominar la industria después de que la preocupación por la radiactividad de la monacita llevara a Brasil a endurecer drásticamente la regulación y a nacionalizar Orquima.
El Brasil moderno quiere recuperar este manto. En enero, el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva comenzó a preparar una estrategia nacional para las tierras raras. Esto siguió a un decreto de noviembre que convirtió su adquisición en un asunto de seguridad nacional, desbloqueando financiación especial, opciones de contratación pública y procedimientos de importación simplificados.
Los políticos tienen dos motivaciones. La primera es impulsar la innovación. El mercado global de tierras raras representa unos pocos miles de millones de dólares al año (equivalente a un par de meses de exportaciones brasileñas de hierro), por lo que los ingresos disponibles son insignificantes. El verdadero valor reside en su uso como materia prima para la fabricación de alta tecnología, explica André Pimenta, de CIT Senai ITR, fabricante de imanes de tierras raras en el estado de Minas Gerais, el primero de su tipo en Sudamérica.
La segunda motivación es diplomática. La mayoría de las principales economías enfrentan déficits de minerales críticos, desde los comunes cobre y níquel hasta los esotéricos escandio e itrio. Estados Unidos es el más entusiasta. En julio, Donald Trump impuso aranceles del 50% a la mayoría de las importaciones de Brasil en un intento de influir en el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro por conspirar para un golpe de Estado.
Sin embargo, ese mismo mes, el embajador estadounidense en Brasil se reunió en privado con empresas mineras para expresar su interés en comprar su futura producción. Tras declarar inicialmente que los minerales brasileños no estaban a la venta, Lula ha planteado la posibilidad de un acuerdo sobre tierras raras a cambio de una reducción de aranceles. Si Estados Unidos no está interesado, la UE, Japón o Corea del Sur podrían estarlo.
Hay desafíos por delante. Brasil cuenta con una mina en funcionamiento, inaugurada en 2024 por una empresa privada llamada Serra Verde. La empresa planea duplicar la oferta no china de tierras raras más valiosas y “pesadas” en el mercado, pero ha experimentado problemas de producción. Sus depósitos de arcilla iónica han sido más difíciles de explotar. Un préstamo de casi US$ 500 millones de una agencia de ayuda estadounidense debería facilitar el proceso. Sin embargo, decenas de otras mineras siguen esperando licencias. Ninguna comenzará a producir hasta 2028. Pocas están interesadas en realizar el procesamiento en Brasil.
La inclinación proteccionista de Lula es lo más preocupante. “O aprovechamos estas riquezas que Dios nos ha dado y las convertimos en riqueza para nuestro pueblo, o veremos a los mismos países cavando hoyos en nuestro país, llevándose nuestros minerales”, declaró en un discurso reciente. Esta es la actitud equivocada, afirma Julio Nery de Ibram, la asociación minera de Brasil. Ascender en la cadena de valor es importante para Brasil, que aún importa acero chino fabricado con hierro brasileño. Pero las tierras raras tienen perspectivas limitadas.
La mayoría de las mineras son de propiedad extranjera porque el negocio requiere más capital del que los mercados brasileños pueden sostener fácilmente, afirma Rafael Moreno de Viridis, una minera australiana. Esa es una de las principales razones por las que la mayoría de las mineras se niegan a procesar mineral de hierro en óxido en Brasil, además de la falta de experiencia. Con tiempo y dinero, estos problemas se pueden solucionar. Y el dinero está llegando.
China ha utilizado durante mucho tiempo precios predatorios para disuadir a la competencia, recuperando pérdidas mediante la venta de imanes y vehículos eléctricos. Trump cuestionó esto en julio al firmar un acuerdo con MP Materials, con sede en California. El acuerdo les garantiza un precio mínimo de US$ 110 por kilogramo de óxido de neodimio-praseodimio, aproximadamente el doble del precio de China. Estas diferencias de precios se convertirán en la norma, atrayendo a nuevos actores al mercado, afirma John Prineas, de St George Mining, otra empresa australiana. Muchos de ellos caerán en la inevitable consolidación. El país que alberga los recursos ha encontrado un filón de oro.