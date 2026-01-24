El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó este viernes al mandatario de EE.UU., Donald Trump, de querer establecer una «nueva ONU» con él como «dueño», en referencia a la Junta de Paz propuesta por la Casa Blanca para resolver conflictos.

«En vez de corregir la ONU, como yo reivindico desde 2003 (…) con la entrada de nuevos países, el presidente Trump está haciendo una propuesta de crear una nueva ONU en la que él solito es el dueño», declaró durante un acto.

Lula añadió que la Carta de la ONU «está siendo rasgada» y el multilateralismo «tirado al suelo», mientras prevalece la «ley del más fuerte», declaraciones que alejan aún más la posibilidad de que Brasil se una a la organización liderada por EE.UU.

Hasta ahora, una veintena de naciones, algunas de ellas lideradas por aliados próximos a Trump, han expresado su apoyo a la iniciativa, pero las grandes potencias y la mayoría de países europeos se han mostrado reticentes al considerar que la Junta de Paz debilita la ONU.

Lula defiende el multilateralismo ante Trump

Además, Lula criticó los planes desvelados esta semana por Trump en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza) para levantar complejos hoteleros de lujo en una Gaza devastada por la guerra entre Hamás e Israel.

«Mataron más de 70,000 personas para decir que ahora van a recuperar Gaza y construir un hotel de lujo… ¿y el pueblo que murió?», lanzó.

En ese sentido, el mandatario dijo que este mes ha conversado por teléfono con varios líderes mundiales, como los mandatarios de China y México, para ver si encuentran «una forma» de defender el multilateralismo.

Lula destacó que «no acepta» que Brasil «vuelva a ser colonia» y defendió mantener relaciones tanto con EE.UU. como con Cuba o China porque, según dijo, el país suramericano «no tiene preferencias».

«Estamos viviendo un momento crítico en la política mundial», afirmó, después de citar las recientes elecciones de Chile, Honduras y otros países donde la derecha ganó.

Lula, de 80 años, busca presentarse a los comicios del próximo mes de octubre para lograr un cuarto mandato como presidente.