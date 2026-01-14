El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó un hecho controversial durante su visita a la fábrica de Ford, en Detroit.

Según material audiovisual difundido en X y TikTok, el republicano realizó un gesto obsceno e insultó a un trabajador de la empresa que lo cuestionó por sus presuntos vínculos con el depredador sexual, Jeffrey Epstein.

Desde la Casa Blanca defendieron al mandatario, y señalaron que “un lunático gritaba improperios desaforadamente en un ataque de ira, y el presidente respondió de forma apropiada e inequívoca” —dijo a AFP, Steven Cheung, director de Comunicaciones de la Casa Blanca—.

En el video, se ve a Trump levantar el dedo medio al recibir algunos gritos, los cuales, según TMZ, habrían sido “protector de pedófilos”.

Según TMZ, la persona que confrontó al multimillonario republicano supuestamente pronunció las palabras "protector de pedófilos". Foto: difusión

Vale acotar que en los archivos de Jeffrey Epstein aparece Donald Trump en más de una ocasión, así como otros personajes del espectro político y cultural de Estados Unidos.

Además, el Congreso aprobó a que la administración Donald Trump publicara los documentos relacionados con este caso que están en poder del sistema de justicia federal, “algo que hasta ahora ha hecho parcialmente”.

Con información de AFP