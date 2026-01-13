Irán elevó el tono frente a Estados Unidos tras las recientes advertencias del presidente Donald Trump. El ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nasirzadeh, afirmó que su país responderá “con mayor decisión” ante cualquier nuevo acto de agresión y recalcó que Teherán defenderá su soberanía “hasta la última gota de sangre”.

Tras una reunión con la comisión de seguridad nacional del Parlamento, Nasirzadeh sostuvo que Irán se encuentra hoy en una posición más sólida que durante la denominada “guerra de los 12 días” librada el pasado junio contra Estados Unidos e Israel. En ese contexto, aseguró que el país cuenta con “capacidades reservadas” que resultarían “altamente efectivas” frente a un eventual ataque, según declaraciones difundidas por la cadena estatal Press TV.

Las declaraciones se producen luego de que Trump anunciara la suspensión del diálogo con las autoridades iraníes hasta que, según dijo, “cesen los asesinatos” en medio de las protestas que sacuden al país, y advirtiera que los responsables de los abusos “pagarán un alto precio”.

“Si estas amenazas se convierten en hechos, defenderemos el país con toda la fuerza y ​​hasta la última gota de sangre, y nuestra defensa será atroz para ellos”, señaló el titular de Defensa, en alusión directa a los mensajes del mandatario estadounidense.

De acuerdo con el medio digital Axios, el canciller iraní, Abás Araqchi, habría contactado el último fin de semana al enviado especial de Trump para Medio Oriente y Ucrania, Steve Witkoff, en un intento por reducir la tensión bilateral. Estos acercamientos se produjeron después de que Washington advirtiera sobre posibles acciones militares en respuesta a la represión de las manifestaciones en Irán.

El titular de Defensa iraní advirtió que si las amenazas se convierten en hechos, defenderán su soberanía "con toda la fuerza". Foto: EFE/EPA/Abedin Taherkenareh.

Escalada retórica

Pese a esos contactos, el cruce de declaraciones entre ambos gobiernos volvió a intensificarse. Esto ocurre incluso cuando la presencia de fuerzas de seguridad en las calles de Teherán ha comenzado a disminuir desde el domingo, tras un amplio despliegue policial y militar iniciado días atrás.

Las protestas, que comenzaron el 28 del mes pasado, alcanzaron su punto más crítico el jueves último, con manifestaciones en gran parte del país. Según fuentes oficiales, los disturbios derivaron en actos de vandalismo contra entidades públicas, el saqueo de bancos y el incendio de 53 mezquitas.

La organización Human Rights Activists (HRA) informó haber verificado la muerte de 1,850 personas, entre ellas nueve menores, en 17 días de protestas, así como más de 16,700 detenciones, de acuerdo con datos difundidos por su agencia HRANA. Además, la entidad investiga otras 770 muertes que atribuye a la represión estatal y advierte que las cifras reales podrían ser mayores debido a las restricciones en el acceso a internet y a las comunicaciones.

Con información de EFE.