El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que cualquier país que “haga negocios” con Irán será sancionado con un arancel del 25% sobre todas sus operaciones comerciales con Estados Unidos, en lo que representa un nuevo paso en la estrategia de presión económica contra el Gobierno iraní.

“Esta orden es inmediata y final” , afirmó el mandatario en una publicación difundida a través de su cuenta oficial en Truth Social. Trump precisó que la sanción arancelaria se aplicará de manera general a todas las transacciones comerciales que dichas naciones mantengan con Estados Unidos.

El pronunciamiento se produce luego de que el medio estadounidense Axios informara que el canciller iraní, Abás Araqchi, habría contactado el último fin de semana al enviado especial de Trump para Oriente Medio y Ucrania, Steve Witkoff, con la aparente intención de reducir las tensiones entre ambos países.

Trump evalúa opción militar

Los contactos se dieron después de que Trump amenazara con una posible acción militar contra Irán, en respuesta a la represión desplegada por las autoridades iraníes frente a las protestas masivas que atraviesa el país, las cuales han dejado un elevado número de muertos y detenidos.

En los últimos días, organizaciones opositoras y diversas ONG de derechos humanos han difundido cifras dispares sobre las víctimas de la represión, con estimaciones que van desde decenas hasta varios cientos de fallecidos.

Washington endurece su ofensiva contra Teherán y advierte que sancionará con aranceles a los países que mantengan vínculos comerciales con Irán. Foto: EFE.

En este contexto, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló este lunes que el presidente estadounidense no descarta una intervención militar en Irán.

Actualmente, Teherán mantiene relaciones comerciales con varios países de América Latina. Brasil figura como su principal socio regional, especialmente en el intercambio de productos agrícolas y fertilizantes, y también registra vínculos comerciales con países como Venezuela, Argentina, Cuba, México, Colombia y Uruguay, según datos oficiales.

Con información de EFE.