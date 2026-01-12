La administración de Donald Trump señaló que, en el primer año de su segundo mandato, aplicó una de sus acciones más firmes en política migratoria al revocar más de 100,000 visas. La medida fue presentada como parte de un plan más amplio orientado a fortalecer la seguridad nacional y a endurecer los controles sobre quiénes ingresan y permanecen en Estados Unidos. Pese al impacto de la cifra, en un inicio no se ofrecieron detalles completos sobre los perfiles afectados ni se explicó en profundidad el alcance total de la decisión, lo que abrió interrogantes sobre a quiénes alcanzó y bajo qué criterios se adoptó.

Horas después del anuncio inicial, el Departamento de Estado ofreció más información a través de su cuenta oficial en X. En ese mensaje, la dependencia señaló que las visas fueron canceladas a personas que tuvieron problemas con las autoridades estadounidenses relacionados con actividades delictivas.

Según el Departamento de Estado, EE.UU. canceló documentos a personas con antecedentes o problemas legales con las autoridades. | Crédito: adrian825 / iStock

La publicación subrayó que la política forma parte de un enfoque de “tolerancia cero” frente a conductas que violen la ley y que, según el gobierno, comprometan la seguridad pública.

Posteriormente, el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, amplió los detalles en otro mensaje difundido en la misma red social. Allí explicó que la revocación incluyó a miles de ciudadanos extranjeros acusados o condenados por delitos como agresión, robo y conducir bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con Pigott, estas acciones buscan enviar un mensaje claro sobre las consecuencias legales de cometer delitos mientras se posee una visa vigente en Estados Unidos.

La administración sostiene que estas medidas buscan mantener a EE.UU. seguro y fortalecer el control migratorio. | Crédito: Freepik

El Departamento de Estado también precisó algunas cifras concretas dentro del total reportado. Entre las visas canceladas se encuentran alrededor de 8,000 visas de estudiantes y unas 2,500 visas especializadas.

Sin embargo, no se ofrecieron detalles adicionales sobre el resto de las más de 89,000 visas revocadas, ni se aclaró a qué categorías pertenecían. La agencia aseguró que continuará aplicando estas medidas y que seguirá deportando a personas como parte de su compromiso, según afirmó, de mantener a Estados Unidos seguro.

