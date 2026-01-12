El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá a la líder opositora venezolana María Corina Machado el próximo jueves 15 de enero de 2026 en la Casa Blanca, según confirmó un funcionario de la Administración estadounidense.

Esta reunión se realizará después de que Trump adelantó la semana pasada que planeaba abordar el rol de Machado en el futuro de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, y en medio de las actuales negociaciones del Gobierno estadounidense con la administración interina venezolana.

La visita de Machado también se produce después de que Trump descartara a la política venezolana para liderar, por el momento, al país sudamericano y en su lugar eligiera reconocer la presidencia interina de la chavista Delcy Rodríguez, con quien pactó la gestión de la venta de millones de barriles de crudo.

“Voy a tener que hablar con ella. Podría estar involucrada en algún aspecto. Tendré que hablar con ella. Creo que es muy amable por su parte querer venir”, dijo Trump en declaraciones a la prensa.

Según reportes de The Washington Post, el presidente estadounidense habría decidido no incluir a la líder opositora en sus planes para Venezuela después de que ella aceptara el prestigioso galardón, premio que Trump esperaba ganar.

Machado, que ya había dedicado el Nobel a Trump cuando lo recibió, afirmó en una entrevista en la cadena estadounidense Fox News que “ciertamente quiere dárselo y compartirlo con él (Trump)”, a lo que el Instituto Nobel noruego explicó que un Premio Nobel no se puede transferir a terceros.

Trump insistió el pasado viernes en que se siente “muy honrado” de la visita de la opositora venezolana en declaraciones que contrastan ligeramente con lo que él mismo dijo cuando cuestionó la capacidad de Machado para liderar a Venezuela porque “no tiene apoyo o respeto” en el país.

Por otro lado, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt ,consultada en una entrevista en Fox News por la decisión de no involucrar a Machado en el Gobierno de Venezuela tras la captura de Maduro, insistió en que “el presidente Trump y su equipo de Seguridad Nacional hicieron una evaluación realista de la situación en Venezuela, y esa decisión resultó ser acertada”.

“Hasta ahora hemos contado con la total cooperación de las autoridades venezolanas. El presidente ha logrado cerrar un acuerdo energético de 500 mil millones de dólares. 31 millones de barriles de petróleo ya están en camino a Estados Unidos para ser vendidos y ese dinero se depositará en una cuenta controlada por el gobierno estadounidense”, indicó.

