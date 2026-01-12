La líder opositora venezolana y Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Federico PARRA / Jim WATSON / AFP)
, según confirmó un funcionario de la Administración estadounidense.

Esta reunión se realizará después de que , y en medio de las actuales negociaciones del Gobierno estadounidense con la administración interina venezolana.

y en su lugar eligiera reconocer la presidencia interina de la chavista Delcy Rodríguez, con quien pactó la gestión de la venta de millones de barriles de crudo.

LEA TAMBIÉN: Trump prohibirá a inversionistas adquirir más viviendas unifamiliares: qué significa para el

“Voy a tener que hablar con ella. Podría estar involucrada en algún aspecto. Tendré que hablar con ella. Creo que es muy amable por su parte querer venir”, dijo Trump en declaraciones a la prensa.

Según reportes de The Washington Post, el presidente estadounidense habría decidido no incluir a la líder opositora en sus planes para Venezuela después de que ella aceptara el prestigioso galardón, premio que Trump esperaba ganar.

LEA TAMBIÉN: EE.UU. no permitirá a sus “competidores” operar en Latam: ¿Qué implica para Perú?

a lo que el Instituto Nobel noruego explicó que un Premio Nobel no se puede transferir a terceros.

Trump insistió el pasado viernes en que se siente “muy honrado” de la visita de la opositora venezolana en declaraciones que contrastan ligeramente con lo que él mismo dijo cuando cuestionó la capacidad de Machado para liderar a Venezuela porque “no tiene apoyo o respeto” en el país.

LEA TAMBIÉN: Trump le dice a China y a Rusia que compren “todo el petróleo venezolano que necesiten”

Por otro lado, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt ,consultada en una entrevista en Fox News por la decisión de no involucrar a Machado en el Gobierno de Venezuela tras la captura de Maduro, insistió en que “el presidente Trump y su equipo de Seguridad Nacional hicieron una evaluación realista de la situación en Venezuela, y esa decisión resultó ser acertada”.

“Hasta ahora hemos contado con la total cooperación de las autoridades venezolanas. El presidente ha logrado cerrar un acuerdo energético de 500 mil millones de dólares. 31 millones de barriles de petróleo ya están en camino a Estados Unidos para ser vendidos y ese dinero se depositará en una cuenta controlada por el gobierno estadounidense”, indicó.

Elaborado con información de EFE.

