El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell.
Tres expresidentes de la Reserva Federal y cuatro exsecretarios del Tesoro de administraciones demócratas y republicanas criticaron una investigación del Departamento de Justicia sobre el actual presidente de la Fed, Jerome Powell, al advertir que socavaría la independencia del banco central de Estados Unidos.

