Las acciones de bancos con negocios de tarjetas de crédito se desplomaron en las horas previas a la apertura en Estados Unidos después de que el presidente Donald Trump dijera que los prestamistas estarían violando la ley si no atienden su llamado a limitar las tasas de interés de las tarjetas al 10% durante un año.

Los comentarios aumentan la presión política sobre una serie de emisores de tarjetas, incluidos JPMorgan Chase & Co., Capital One Financial Corp. y Citigroup Inc. Las tasas de interés de las tarjetas —que han rondado por encima del 20% en los últimos años— se han convertido en un objetivo de legisladores de Estados Unidos de ambos partidos, con proyectos de ley que surgen y enfrentan una fuerte resistencia de la industria.

Mike Mayo , analista de Wells Fargo & Co., dijo en una nota que “un nuevo posible tope a las tarjetas podría borrar las ganancias del negocio durante un año”. El analista de JPMorgan Vivek Juneja advirtió de un “impacto material” si esto se aprueba y que “podría empujar a los consumidores a deudas más costosas”.

En el premercado en Nueva York, Capital One se desplomó 9.7%, mientras American Express Co. cayó 4.6%. Los principales bancos de Estados Unidos también operaban a la baja, con Citigroup retrocediendo 4.1%, JPMorgan perdiendo 2.8% y Wells Fargo cediendo 2.2%.

Barclays Plc, el prestamista británico que tiene a las tarjetas de crédito como una parte clave de su negocio de banca de consumo en Estados Unidos, cayó hasta 4.8% en la sesión del lunes en Londres, la mayor pérdida intradía desde el 17 de octubre.

Una sucursal del banco Barclays Plc en Londres, Reino Unido, el jueves 16 de octubre de 2025.

Trump, hablando el domingo con periodistas a bordo del Air Force One mientras regresaba a Washington desde Florida, redobló su exigencia de que los emisores de tarjetas reduzcan las tasas de interés al 10% y las mantengan allí durante un año. Fijó como fecha límite el 20 de enero para cumplir.

Si las tasas no han sido limitadas para entonces, dijo Trump, “entonces están violando la ley. Algunos de ellos están cobrando 28%, casi 30%. La gente no sabe que está pagando 30%. Están trabajando y no tienen idea de que están pagando 30%”.

También podría haber algunos ganadores. Mayo, de Wells Fargo, dijo que si la disponibilidad general de préstamos tradicionales con tarjetas de crédito se reduce debido a los topes de tasas, podría aumentar el atractivo de las firmas de “compra ahora, paga después” como Klarna Group Plc y Affirm Holdings Inc.

Las acciones de Klarna y Affirm subieron 5.9% y 3.9%, respectivamente, en el premercado.

Barclays ofrece tarjetas de crédito de marca compartida, para pequeñas empresas y de marca privada en Estados Unidos. Su unidad cuenta con alrededor de 20 millones de consumidores estadounidenses como clientes y ha estado creciendo su negocio de tarjetas de crédito en Estados Unidos en los últimos años, incluso mediante la adquisición de una cartera de tarjetas de marca compartida de General Motors y arrebatando la cartera de Gap Inc. a Synchrony Financial.

Un representante de Barclays declinó hacer comentarios.

Lo que dice Bloomberg Intelligence:

Cualquier tope o restricción en Estados Unidos a las tasas de las tarjetas de crédito golpearía a Barclays con más fuerza que a otros bancos europeos. Se espera que el banco de consumo de Barclays en Estados Unidos genere ingresos por £3.600 millones en 2025 (12% del total del grupo), pero solo 5% de la ganancia antes de impuestos, con las tarjetas de crédito como un elemento clave. Sin embargo, la exigencia del presidente Donald Trump de que las tasas de interés de las tarjetas se limiten al 10% podría no aplicarse plenamente dada la fortaleza de los grupos de presión bancarios en Estados Unidos. — Phil Richards, analista bancario de BI