Jamie Dimon, chief executive officer of JPMorgan Chase & Co., during a Bloomberg Television on the sidelines of the JPMorgan Tech Stars Conference 2025 in London, UK, on Tuesday, Oct. 7, 2025. Dimon said JPMorgan spends $2 billion a year on developing artificial intelligence technology, and saves about the same amount annually from the investment.
Jamie Dimon, chief executive officer of JPMorgan Chase & Co., during a Bloomberg Television on the sidelines of the JPMorgan Tech Stars Conference 2025 in London, UK, on Tuesday, Oct. 7, 2025. Dimon said JPMorgan spends $2 billion a year on developing artificial intelligence technology, and saves about the same amount annually from the investment.
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Los colapsos en Estados Unidos de la firma de créditos para automóviles Tricolor Holdings y del proveedor de autopartes First Brands Group han provocado nervios en el mercado de créditos. El jefe del mayor banco de EE.UU. hizo poco para calmar los ánimos.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.