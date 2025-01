La junta le otorgó a Dimon un salario de US$ 1.5 millones y US$ 37.5 millones de compensación de incentivo basado en el desempeño, según una presentación regulatoria. Su salario ha aumentado un 8.3% desde 2023, cuando ganó US$ 36 millones.

“Durante el año, bajo la dirección del Sr. Dimon, la firma continuó prestando servicios a clientes en un contexto macroeconómico global dinámico caracterizado por tensiones geopolíticas constantes e incertidumbre económica”, señaló el directorio en la presentación.

Dimon, de 68 años, ha liderado JPMorgan durante casi dos décadas, convirtiéndolo en el mayor banco estadounidense. La firma reportó ganancias por US$ 58,500 millones el año pasado, un período en el que las acciones subieron un 41%.

La firma también dijo que, al igual que el año pasado, Dimon y su familia planean vender alrededor de 1 millón de acciones “con fines de diversificación financiera y planificación fiscal”. El multimillonario CEO y su familia poseen actualmente aproximadamente 7.5 millones de acciones.

La pregunta de cuándo se jubilará Dimon y quién podría sucederlo ha rondado los pasillos de JPMorgan durante años. Dimon recientemente abandonó una broma de larga data según la cual afirmaba que la jubilación estaba a cinco años de distancia, sin importar cuándo se lo preguntaran. La semana pasada, el banco reestructuró su cúpula por segunda vez en un año.

“Como parte de su evaluación y determinación, el consejo consideró el desarrollo continuo de altos ejecutivos por parte del Sr. Dimon para liderar el presente y el futuro”, escribió la junta en la presentación.

JPMorgan es el segundo banco importante en anunciar la remuneración de sus directores ejecutivos para 2024. El director ejecutivo de Goldman Sachs Group Inc, David Solomon, recibió US$ 39 millones, un aumento del 26% respecto al año anterior, y también le concedió a él y el presidente, John Waldron, premios de retención valorados en US$ 80 millones cada uno para incitarlos a quedarse.

Ganancia récord en 2024

El banco más grande de Estados Unidos, JPMorgan Chase, obtuvo un beneficio de US$ 58,500 millones en el acumulado de 2024, lo que supone un hito histórico para la entidad y casi un 18% más en comparación con el año anterior.

Según anunció el grupo bancario con sede en Nueva York, los ingresos netos en el conjunto de 2024 ascendieron a US$ 180,600 millones, un 11.2% más que en 2023.

En el cuarto trimestre estanco de 2024, los datos en los que más se fijan los inversores, JPMorgan Chase ganó US$ 14,005 millones, un 50% más que un año antes.

A cierre de 2024, la rentabilidad del banco sobre su capital estaba en el 17%.

En cuanto al balance de la entidad, la ratio de máxima calidad o CET1 se eleva al 15.7%, con una capacidad de absorción de pérdidas de US$ 547,000 millones.

En un comunicado, el presidente y consejero delegado del banco, Jamie Dimon, destaca también que cada línea de negocio obtuvo resultados sólidos y, en cuanto a la regulación, recuerda que siempre ha dicho que debe diseñarse para conseguir que la economía crezca y, al mismo tiempo, mantenga un sistema bancario sano y seguro.

En su opinión, ambos objetivos se pueden conseguir sin debilitar la regulación. Él aboga por un enfoque holístico y basado en un análisis de datos riguroso, de modo que los bancos pueden seguir desempeñando su papel fundamental en la economía y los mercados.

En el caso de Estados Unidos, además, ha subrayado la resistencia de la economía, con una tasa de paro “relativamente baja” y un gasto de los consumidores “saludable” durante la temporada navideña.

Las empresas son más optimistas sobre la economía y se sienten alentadas por las expectativas de una agenda que promueva el crecimiento económico y una mejor colaboración entre el Gobierno y los negocios, ha explicado.

Sin embargo, ha advertido Dimon, persisten dos riesgos importantes, como la inflación y la geopolítica, en un momento en el que se da la situación más peligrosa y complicada desde la Segunda Guerra Mundial.

Por áreas de negocio, en consumo el resultado en el cuarto trimestre de 2024 fue de US$ 4,516 millones, un 5.7% menos que un año antes; mientras que en banca comercial y de inversión, el beneficio creció un 59%, hasta US$ 6,636 millones.

En la gestión de activos, el beneficio obtenido fue de US$ 1,517 millones, un 24.6% más; en tanto que el negocio de banca corporativo aportó US$ 1,336 millones, frente a los 875 millones de pérdidas del mismo periodo de 2023.

