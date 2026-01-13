El presidente de EE.UU. —acompañado por el secretario de Estado Marco Rubio y la mayor delegación estadounidense de la historia— estará entre más de 60 jefes de Estado y de gobierno que asistirán a la reunión del 19 al 23 de enero. Compartirá el evento con líderes empresariales como Satya Nadella, de Microsoft; Jensen Huang, de Nvidia; Darren Woods, de Exxon Mobil; y Ruth Porat, de Alphabet, así como con pesos pesados de las finanzas como Jamie Dimon, de JPMorgan, y Ken Griffin, de Citadel.

Si bien Trump se dirigió de manera virtual al encuentro del año pasado apenas tres días después de su asunción, esta será su primera visita presencial a Davos desde su primer mandato.

Desde su discurso por video en 2025 ante una sala colmada —donde utilizó la tribuna para aleccionar a banqueros y a líderes de países como Arabia Saudita y prometió “resolver cada una de las crisis que enfrenta” Estados Unidos— ha buscado reconfigurar el comercio global y ha inquietado a aliados y vecinos.

“Tenemos a más de 30 ministros de Comercio en Davos”, dijo el presidente del Foro Económico Mundial, Borge Brende, en una conferencia de prensa el martes. “Tenemos que definir cómo vamos a comerciar entre nosotros en el futuro. El comercio es como el agua. Todo eso lo vamos a resolver en Davos”.

El encuentro —convocado bajo el lema “Un espíritu de diálogo”— es el primero que no estará liderado por su fundador, Klaus Schwab, quien dejó el cargo bajo la sombra de presuntas irregularidades financieras.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aparece en una pantalla gigante mientras se dirige a las élites globales en el Foro Económico Mundial en Davos el 23 de enero de 2025. Foto: Fabrice COFFRINI / AFP

Schwab fue exonerado de cualquier falta en una investigación independiente, informó el Foro en agosto, aunque reconoció la necesidad de reformar su sistema de gobernanza. El Foro designó a Larry Fink, de BlackRock, y a Andre Hoffmann, vicepresidente de Roche, como líderes interinos, quienes supervisarán en conjunto el evento de 2026.

Una de las personas que sonaba como posible sucesora de Schwab era la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, aunque ahora se ha comprometido a completar su mandato en Frankfurt, que se extiende hasta octubre de 2027. Aun así, Lagarde —habitual participante de Davos desde hace años— podría enfrentar preguntas cuando también se presente allí.

Seis de los líderes de los países del Grupo de los Siete asistirán al encuentro, incluido el canciller alemán Friedrich Merz. Otros jefes de Estado o de gobierno que estarán en Davos la próxima semana incluyen al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y al presidente argentino, Javier Milei.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien en años anteriores ha participado para reclamar apoyo en su guerra contra Rusia, también volverá a estar presente. El Financial Times informó el martes que líderes del G-7 se reunirán con Trump en Davos para abordar este tema.