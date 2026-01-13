Donald Trump compartirá el evento de Davos con líderes empresariales como Satya Nadella, de Microsoft; Jensen Huang, de Nvidia; Darren Woods, de Exxon Mobil; y Ruth Porat, de Alphabet, así como con pesos pesados de las finanzas como Jamie Dimon, de JPMorgan, y Ken Griffin, de Citadel.
Donald Trump se dirigirá la próxima semana al Foro Económico Mundial, en una aparición que probablemente dominará el encuentro anual de la élite global en Davos.

