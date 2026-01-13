Un grupo de gobernadores de bancos centrales de todo el mundo mostraron este martes su apoyo a la Reserva Federal de EE.UU. y a su presidente, Jerome Powell, que afronta una investigación criminal en su país que él considera un intento del Gobierno estadounidense de intimidarle.

«Nos solidarizamos plenamente con el Sistema de la Reserva Federal y su presidente, Jerome H. Powell», dicen los firmantes, entre ellos Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra; Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE); y Pablo Hernández de Cos, director general del Banco de Pagos Internacionales y exgobernador del Banco de España.

«La independencia de los bancos centrales es un pilar fundamental de la estabilidad de precios, financiera y económica, en interés de los ciudadanos a los que servimos», afirman en su comunicado.

Respeto al estado de derecho

Por ello, añaden, «es crítico preservar esa independencia, con pleno respeto al estado de derecho y a la rendición de cuentas democrática».

Powell, presidente de la Reserva Federal desde 2018, «ha actuado con integridad, centrado en su mandato y con un compromiso inquebrantable con el interés público», recalcan.

Un colega «respetado» y «estimado por todos»

«Para nosotros, es un colega respetado, altamente estimado por todos los que han trabajado con él», concluyen.

También suscriben el texto Erik Thedéen, gobernador del Riksbank de Suecia; Christian Kettel Thomsen, presidente del Consejo de Gobernadores del danés Danmarks Nationalbank; Martin Schlegel, presidente del Consejo de Gobierno del Banco Nacional Suizo; Michele Bullock, gobernadora del Banco de la Reserva de Australia; Tiff Macklem, gobernador del Banco de Canadá; Chang Yong Rhee, gobernador del Banco de Corea del Sur; Gabriel Galípolo, gobernador del Banco Central de Brasil; y François Villeroy de Galhau, presidente del Consejo de Administración del Banco de Pagos Internacionales.

El lunes, un grupo de antiguos presidentes de la Reserva Federal y secretarios del Tesoro estadounidense habían expresado su apoyo a Powell y habían denunciado los «ataques» de la Fiscalía para minar su independencia.

La declaración, firmada por trece figuras de la economía, se publicó después de que Powell revelara que afronta una investigación federal relacionada con su testimonio ante el Congreso sobre la renovación de la sede del banco central.

Powell interpreta la investigación abierta como un intento de «intimidación» del Gobierno de EE.UU., pese a que fue el mismo presidente Donald Trump quien lo designó para el cargo durante su primer mandato.