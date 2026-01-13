El primer ministro de Groenlandia advirtió este martes que, puestos a escoger, los groenlandeses preferirán seguir del lado de Dinamarca antes que pasar a formar parte de Estados Unidos, ante la insistencia del presidente Donald Trump en apoderarse de la isla.

“Nos enfrentamos a una crisis geopolítica, y si tenemos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca aquí y ahora, elegimos a Dinamarca”, declaró Jens-Frederik Nielsen en una rueda de prensa en Copenhague junto a su homóloga danesa, Mette Frederiksen .

Groenlandia se tornó el centro de una enorme controversia global por la insistencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de controlar la isla, un territorio autónomo de Dinamarca.

El fin de semana, Trump llegó a afirmar que su gobierno se haría con el control de Groenlandia -actualmente un territorio autónomo de Dinamarca- “de una forma u otra”.

“Hay algo que debe estar claro para todos: Groenlandia no quiere ser propiedad de Estados Unidos. Groenlandia no quiere ser gobernada por Estados Unidos. Groenlandia no quiere formar parte de Estados Unidos“, dijo Nielsen .

Por su parte, Frederiksen admitió que “hay muchas indicaciones de que la parte más difícil nos espera”.

(ARCHIVO) El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) y la primera ministra danesa Mette Frederiksen se reúnen para una foto familiar antes de una sesión plenaria de la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en La Haya, el 25 de junio de 2025. Cualquier ataque estadounidense contra un aliado de la OTAN sería el fin de "todo", advirtió la primera ministra danesa Mette Frederiksen el 5 de enero de 2026, después de que el presidente estadounidense Donald Trump reiterara su deseo de anexar Groenlandia. (Foto de Christian Hartmann / POOL / AFP)

La conferencia de prensa conjunta sirvió para un amargo reproche por la “presión completamente inaceptable” por parte de un aliado tan próximo como Estados Unidos.

Frederiksen subrayó que “por supuesto, queremos fortalecer la cooperación en materia de seguridad en el Ártico con Estados Unidos, con la OTAN, con Europa y con los Estados árticos dentro de la OTAN”.

Reunión cumbre

Los ministros de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia serán recibidos el miércoles en la Casa Blanca por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, en una reunión clave sobre el futuro de este territorio autónomo danés.

En los últimos días el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aumentado la presión sobre Groenlandia, asegurando que tomará el control de esta inmensa isla rica en recursos mineros “de una forma u otra”.

El mandatario republicano argumenta que, si Washington no diera este paso, Rusia y China se convertirían en potencias hegemónicas en el Ártico.

Vance anfitrión

Vivian Motzfeldt, la jefa de la diplomacia de Groenlandia, había solicitado la semana pasada una reunión con Marco Rubio.

“El vicepresidente estadounidense JD Vance quiere participar también en esta reunión, y será el anfitrión”, declaró este martes a la prensa el canciller danés, Lars Løkke Rasmussen .

El jefe de Gobierno de Groenlandia (Naalakkersuisut), Jens-Frederik Nielsen (izq.), y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ofrecen una declaración en el Salón de los Espejos de la Oficina del Primer Ministro en Copenhague, Dinamarca, el 13 de enero de 2026. Nielsen declaró que el territorio autónomo de Groenlandia optaría por seguir siendo danés en lugar de formar parte de Estados Unidos, tras las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de anexionarse la isla ártica. Frederiksen, por su parte, afirmó que no había sido fácil hacer frente a lo que calificó de "presión completamente inaceptable por parte de nuestro aliado más cercano". (Foto de Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix / AFP)

El año pasado, después de que Trump ya hubiera manifestado su intención de tomar el control de Groenlandia, JD Vance anunció una visita no solicitada a este territorio.

Ante la oleada de críticas que provocó, limitó finalmente el viaje a la base aérea estadounidense de Pituffik, en el noroeste de la isla.

Entonces arremetió contra lo que consideraba la débil implicación danesa en Groenlandia y en la seguridad ártica, calificando a Dinamarca de “mal aliado”, lo que desató la indignación de Copenhague.

Disipar “malentendidos”

El lunes, la OTAN y Groenlandia anunciaron su intención de cooperar para reforzar la defensa de este vasto territorio con el objetivo de disuadir a Trump.

“Estados Unidos debería, por el contrario, agradecer a Dinamarca, que a lo largo de los años ha sido un aliado muy leal”, afirmó el domingo el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, cuyo país es el miembro más reciente de la OTAN.

Dinamarca y el gobierno autónomo de Groelandia esperan que la reunión sirva para disipar “malentendidos” sobre la defensa y la presencia de China en la región, entre otras cuestiones.

Según el ministro danés de Exteriores, la reunión del miércoles debe permitir “trasladar toda esta discusión [sobre Groenlandia], (...), a una sala de reuniones, donde se pueda mirar a los ojos y hablar de los asuntos en cuestión”.

El Gobierno danés recordó recientemente haber invertido cerca de 90,000 millones de coronas (unos US$ 14,000 millones) para reforzar su presencia militar en el Ártico.

El ministro danés de Defensa, Troels Lund Poulsen, anunció que el próximo lunes se reunirá con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para hablar de la seguridad en el Ártico.

