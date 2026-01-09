La bandera de Groenlandia, llamada Erfalasorput, ondea en Nuuk, Groenlandia, el 2 de abril de 2021, días antes de las elecciones parlamentarias. (Foto de Emil Helms / Ritzau Scanpix / AFP)
La bandera de Groenlandia, llamada Erfalasorput, ondea en Nuuk, Groenlandia, el 2 de abril de 2021, días antes de las elecciones parlamentarias. (Foto de Emil Helms / Ritzau Scanpix / AFP)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, aunque advirtió que si Europa “no se toma en serio la seguridad de ese territorio”, su país “tendrá que tomar medidas al respecto”.

“Hay adversarios hostiles que han mostrado mucho interés en ese territorio en particular, en esa parte del mundo. Así que lo que les pedimos a nuestros amigos europeos es que se tomen más en serio la seguridad de ese territorio, porque si no lo hacen, Estados Unidos tendrá que tomar medidas”, aseguró Vance durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

El vicepresidente insistió en que la isla, dependiente de la corona danesa, es

LEA TAMBIÉN: Groenlandia, una histórica ambición de EE.UU., reavivada por Trump

Ante ello, Vance no dio más detalles sobre las mencionadas medidas por parte del gobierno estadounidense.

“Eso se lo dejo al presidente (Donald Trump), mientras continuamos con las negociaciones diplomáticas con nuestros amigos europeos y con todos los demás sobre este tema»”, añadió.

LEA TAMBIÉN: Donald Trump no descarta usar al ejército para controlar Groenlandia, según la Casa Blanca

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha insistido en diferentes ocasiones en la posibilidad de tomar el control de la isla, tema que vuelve a tener relevancia debido a que el gobierno estadounidense indicará que empleará la fuerza si es necesario para garantizar su seguridad nacional.

A esto se suma el que el jefe adjunto de Gabinete, Stephen Miller, y la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, no descartaran la posibilidad de enviar al Ejército para anexionar la isla.

LEA TAMBIÉN: Groenlandia no está en venta: autoridades reaccionan a imagen compartida por entorno de Trump

Por su parte, el secretario de Estado,

Elaborado con información de EFE.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, señala que los rehenes israelíes en Gaza podrías ser liberados por Hamás "en cualquier momento". (Jim WATSON / AFP)
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, señala que los rehenes israelíes en Gaza podrías ser liberados por Hamás "en cualquier momento". (Jim WATSON / AFP)

TE PUEDE INTERESAR

Trump reitera que el Gobierno de Cuba “está muy cerca” de caer tras la captura de Maduro
EE.UU. no permitirá a sus “competidores” operar en Latam: ¿Qué implica para Perú?
Petro y Trump acordaron “acciones conjuntas” para combatir al ELN en Colombia

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.