El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, rebajó la posibilidad de que Washington use la fuerza para hacerse con Groenlandia, aunque advirtió que si Europa “no se toma en serio la seguridad de ese territorio”, su país “tendrá que tomar medidas al respecto”.

“Hay adversarios hostiles que han mostrado mucho interés en ese territorio en particular, en esa parte del mundo. Así que lo que les pedimos a nuestros amigos europeos es que se tomen más en serio la seguridad de ese territorio, porque si no lo hacen, Estados Unidos tendrá que tomar medidas”, aseguró Vance durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

El vicepresidente insistió en que la isla, dependiente de la corona danesa, es realmente importante por razones de seguridad no solo para Estados Unidos, sino “para la defensa antimisiles de todo el mundo”.

Ante ello, Vance no dio más detalles sobre las mencionadas medidas por parte del gobierno estadounidense.

“Eso se lo dejo al presidente (Donald Trump), mientras continuamos con las negociaciones diplomáticas con nuestros amigos europeos y con todos los demás sobre este tema»”, añadió.

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha insistido en diferentes ocasiones en la posibilidad de tomar el control de la isla, tema que vuelve a tener relevancia debido a que el gobierno estadounidense indicará que empleará la fuerza si es necesario para garantizar su seguridad nacional.

A esto se suma el que el jefe adjunto de Gabinete, Stephen Miller, y la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, no descartaran la posibilidad de enviar al Ejército para anexionar la isla.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que se reunirá la semana próxima con diplomáticos daneses para conversar sobre Groenlandia.

Elaborado con información de EFE.