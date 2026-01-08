La Casa Blanca aseguró que el presidente estadounidense, Donald Trump, contempla varios escenarios, entre ellos una posible acción militar, en relación a su interés en tomar control sobre Groenlandia, pero insistió en que la diplomacia siempre ha sido la primera opción.

“Para el presidente Trump, todas las opciones siempre están sobre la mesa mientras evalúa qué es lo que más conviene a los intereses de Estados Unidos, pero quiero recalcar que la primera opción del presidente siempre ha sido la diplomacia”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La funcionaria dijo que la idea de anexionar la isla no es algo nuevo y aseguró que, desde el siglo XIX, varios presidentes estadounidenses han barajado esta acción como “beneficiosa para la seguridad de Estados Unidos”.

“El presidente ha sido muy franco y claro con todos ustedes y con el mundo al afirmar que considera que lo mejor para los intereses de Estados Unidos es disuadir la agresión rusa y china en la región del Ártico, y por eso su equipo está debatiendo actualmente cómo sería una posible compra”, precisó.

Por otro lado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que se reunirá la próxima semana con diplomáticos daneses para conversar sobre Groenlandia.

“Me reuniré con ellos la semana próxima. (…) No estoy aquí para hablar sobre Dinamarca o sobre intervención militar”, dijo Rubio al ser preguntado por el posible uso de la fuerza para controlar Groenlandia.

En tanto, el ministro danés de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, informó que había solicitado una reunión con Rubio y que era necesario aclarar algunos “malentendidos”, como que Dinamarca ha descuidado la defensa de la isla o que ésta se encuentra llena de barcos chinos.

Rasmussen resaltó a que Dinamarca no puede acceder a la petición estadounidense de darle Groenlandia, por lo que pidió respeto para lo que considera una “línea roja”.

Elaborado con información de EFE.