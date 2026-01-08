Esta vista aérea muestra icebergs flotando en las aguas bañadas por el sol, con edificios al fondo, frente a Nuuk, Groenlandia, el 11 de marzo de 2025. (Foto de Odd ANDERSEN / AFP).
Esta vista aérea muestra icebergs flotando en las aguas bañadas por el sol, con edificios al fondo, frente a Nuuk, Groenlandia, el 11 de marzo de 2025. (Foto de Odd ANDERSEN / AFP).
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, pero insistió en que la diplomacia siempre ha sido la primera opción.

“Para el presidente Trump, todas las opciones siempre están sobre la mesa mientras evalúa qué es lo que más conviene a los intereses de Estados Unidos, pero quiero recalcar que la primera opción del presidente siempre ha sido la diplomacia”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La funcionaria dijo que

LEA TAMBIÉN: Donald Trump no descarta usar al ejército para controlar Groenlandia, según la Casa Blanca

“El presidente ha sido muy franco y claro con todos ustedes y con el mundo al afirmar que considera que lo mejor para los intereses de Estados Unidos es disuadir la agresión rusa y china en la región del Ártico, y por eso su equipo está debatiendo actualmente cómo sería una posible compra”, precisó.

Por otro lado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que se reunirá la próxima semana con diplomáticos daneses para conversar sobre Groenlandia.

LEA TAMBIÉN: Sería el fin de “todo” si EE.UU. ataca a aliado de la OTAN para anexar Groenlandia

“Me reuniré con ellos la semana próxima. (…) No estoy aquí para hablar sobre Dinamarca o sobre intervención militar”, dijo Rubio al ser preguntado por el posible uso de la fuerza para controlar Groenlandia.

En tanto, el ministro danés de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, informó que había solicitado una reunión con Rubio y que era necesario aclarar algunos “malentendidos”, como que Dinamarca ha descuidado la defensa de la isla o que ésta se encuentra llena de barcos chinos.

LEA TAMBIÉN: Groenlandia no está en venta: autoridades reaccionan a imagen compartida por entorno de Trump

Rasmussen resaltó a que Dinamarca no puede acceder a la petición estadounidense de darle Groenlandia, por lo que pidió respeto para lo que considera una “línea roja”.

Elaborado con información de EFE.

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP).
El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP).

TE PUEDE INTERESAR

La gripe se dispara en EE.UU.: estos son los 45 estados que registran los niveles más altos
Agente de migraciones de EE.UU. mata a mujer que intentó atropellar a compañeros
Estatal venezolana PDVSA confirma negociación para venta de petróleo a Estados Unidos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.