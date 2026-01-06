La Casa Blanca afirmó que el presidente estadounidense, Donald Trump, y su Gabinete están estudiando diversas opciones para controlar Groenlandia y que eso incluye “el uso de las Fuerzas Armadas estadounidenses”.

“El presidente Trump ha dejado claro que la adquisición de Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional para Estados Unidos y que es vital para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica”, indicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Por su parte, el jefe adjunto de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, aseguró que Washington debería controlar la isla y que “nadie va a enfrentarse militarmente a Estados Unidos por el futuro de Groenlandia”.

“¿Con qué derecho Dinamarca ejerce control sobre Groenlandia?”, aseguró Miller sobre el territorio autónomo que depende de la corona danesa.

Por otro lado, el enviado especial del presidente de Trump para Groenlandia, Jeff Landry, defendió la independencia del territorio autónomo danés mediante acuerdos económicos con Estados Unidos, mientras que el mandatario insistió en que forme parte de su país.

Landry, nombrado emisario de Trump en diciembre para convertir Groenlandia “en parte de Estados Unidos”, aseguró que el mandatario está ofreciendo oportunidades económicas al territorio, pero descartó que quiera tomarlo por la fuerza.

“Creo que el presidente apoya una Groenlandia independiente con vínculos económicos y oportunidades comerciales para Estados Unidos”, dijo en una entrevista con la cadena CNBC.

En tanto, el presidente del Gobierno autónomo de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, llamó a evitar el “pánico” y se abrió a estrechar la relación y establecer una “línea directa” de comunicación con Washington y a “reforzar” la relación con la OTAN.

Groenlandia tiene una población de unos 57 mil habitantes en 2.1 millones de kilómetros cuadrados y depende de los ingresos de la pesca y de la ayuda económica anual de Dinamarca, que cubre cerca de la mitad de su presupuesto.

Elaborado con información de EFE.