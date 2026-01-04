Dinamarca y Groenlandia pidieron este domingo “respeto” a la integridad territorial de Groenlandia, luego de que la esposa de un alto asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundiera en redes sociales una imagen de la isla ártica con los colores de la bandera estadounidense.

La publicación fue realizada por Katie Miller, esposa del subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller. En su cuenta de X, Miller compartió el sábado una fotografía de Groenlandia acompañada del mensaje en mayúsculas “SOON” (“pronto”), lo que generó reacciones inmediatas en Copenhague y Nuuk.

Desde su retorno a la Casa Blanca en enero, Trump ha reiterado que Estados Unidos “necesita” Groenlandia —territorio autónomo del Reino de Dinamarca— por razones de seguridad, y no ha descartado públicamente el uso de la fuerza para controlarlo.

La isla, ubicada en el Ártico, es considerada estratégica tanto por su posición geopolítica como por su potencial en recursos naturales.

El mensaje de Miller se difundió además en un contexto internacional tenso, días después de una operación militar estadounidense en Venezuela que incluyó bombardeos en Caracas y la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa.

Analistas citados por AFP interpretan que esa acción podría leerse como una advertencia a aliados preocupados por las declaraciones de Trump sobre el control de recursos estratégicos, incluida su voluntad declarada de anexionar Groenlandia.

Reacción desde Groenlandia

El primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, calificó la imagen como “irrespetuosa” y afirmó que las relaciones internacionales deben basarse en el derecho internacional y el respeto mutuo.

“Esta imagen es irrespetuosa. Las relaciones entre los países y los pueblos se fundamentan en el respeto y el derecho internacional, y no en símbolos que ignoran nuestro estatus y nuestros derechos”, escribió Nielsen en Facebook.

Añadió, sin embargo, que “no hay ninguna razón para que cunda el pánico”, subrayando que Groenlandia “no está en venta” y que su futuro “no se decide en redes sociales”.

Posición de Dinamarca

En una línea similar, el embajador de Dinamarca en Estados Unidos, Jesper Møller Sørensen, recordó el carácter de aliados entre ambos países. “Somos aliados cercanos y debemos seguir trabajando juntos como tales”, escribió, al tiempo que pidió “respeto total de la integridad territorial del Reino de Dinamarca”.

Declaraciones de Trump

Consultado por la revista The Atlantic sobre el tema de Groenlandia, Trump señaló que la decisión no le corresponde directamente. “Tendrán que evaluarlo ellos mismos. Realmente no lo sé”, dijo en una entrevista telefónica, según la publicación. No obstante, reiteró su postura: “Pero necesitamos Groenlandia, absolutamente. La necesitamos para la defensa”.

Katie Miller, por su parte, fue asesora y portavoz de la comisión para la eficacia gubernamental DOGE —que estuvo dirigida por Elon Musk— antes de incorporarse al sector privado del empresario. Hasta el momento, no ha ofrecido comentarios adicionales sobre el alcance de su publicación.