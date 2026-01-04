Trump endurece postura frente a Venezuela y abre escenario de reconstrucción. (Jim WATSON / Juan BARRETO / AFP)
Trump endurece postura frente a Venezuela y abre escenario de reconstrucción. (Jim WATSON / Juan BARRETO / AFP)
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

En una breve entrevista telefónica concedida a la revista The Atlantic, Trump señaló que Rodríguez podría enfrentar consecuencias “probablemente mayores que las de Maduro” si no cumple con lo que calificó como “hacer lo correcto”.

La advertencia se produjo luego de que fuerzas estadounidenses atacaran Caracas en la madrugada del sábado, bombardeando objetivos militares. Según el gobierno estadounidense, Maduro y su esposa fueron detenidos y trasladados fuera del país para enfrentar cargos en Nueva York.

LEA TAMBIÉN: Vicepresidenta de Venezuela aparece en televisión y afirma que Maduro es el único presidente del país

Disposición a cooperar bajo condiciones

La administración Trump indicó que está dispuesta a trabajar con el actual gobierno venezolano siempre que se cumplan los objetivos de Washington, entre ellos permitir el acceso de inversión estadounidense a las reservas petroleras del país sudamericano.

El pronunciamiento del mandatario estadounidense ocurrió después de que el Tribunal Supremo de Justicia y mandos militares venezolanos confirmaran a Rodríguez como presidenta interina.

Reacciones desde Caracas

Tras la incursión militar en la capital venezolana, Rodríguez adoptó un tono desafiante y reiteró que Maduro sigue siendo el único líder legítimo del país. Asimismo, afirmó que su gobierno está preparado para defender los recursos naturales de Venezuela.

LEA TAMBIÉN: Trump: sería “difícil” para Machado liderar Venezuela porque no tiene “apoyo ni respeto”

Cambio de régimen y reconstrucción

Aunque Trump ha sostenido históricamente su oposición a los cambios de régimen promovidos por Estados Unidos en otros países, el sábado declaró que su país “va a dirigir” Venezuela. En declaraciones a The Atlantic, señaló que “reconstruir y cambiar de régimen —como se le quiera llamar— es mejor que la situación actual”.

El presidente estadounidense calificó a Venezuela como un “país fallido” y afirmó que la reconstrucción “no es algo malo” en ese contexto.

Referencias a Groenlandia

Durante la misma entrevista, Trump reiteró su posición de que Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca y aliado de la OTAN, debería pasar a formar parte de Estados Unidos. Consultado sobre si la acción militar en Venezuela tenía implicancias para Groenlandia, respondió que “ellos mismos tendrán que verlo”.

Trump sostuvo que Estados Unidos necesita Groenlandia “absolutamente” por razones de defensa.

Elaborado con información de AFP

LEA TAMBIÉN: Trump señala que Rubio está hablando con Delcy Rodríguez en Venezuela

TE PUEDE INTERESAR

EE.UU. abre una “cooperación temporal” con el chavismo tras la salida de Maduro
China exige a Estados Unidos la liberación inmediata de Nicolás Maduro
Netanyahu celebra el regreso de Latinoamérica al “eje estadounidense”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.