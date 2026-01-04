El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, enfrentará “un precio muy alto” si no coopera con Washington, tras la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense.

En una breve entrevista telefónica concedida a la revista The Atlantic, Trump señaló que Rodríguez podría enfrentar consecuencias “probablemente mayores que las de Maduro” si no cumple con lo que calificó como “hacer lo correcto”.

La advertencia se produjo luego de que fuerzas estadounidenses atacaran Caracas en la madrugada del sábado, bombardeando objetivos militares. Según el gobierno estadounidense, Maduro y su esposa fueron detenidos y trasladados fuera del país para enfrentar cargos en Nueva York.

LEA TAMBIÉN: Vicepresidenta de Venezuela aparece en televisión y afirma que Maduro es el único presidente del país

Disposición a cooperar bajo condiciones

La administración Trump indicó que está dispuesta a trabajar con el actual gobierno venezolano siempre que se cumplan los objetivos de Washington, entre ellos permitir el acceso de inversión estadounidense a las reservas petroleras del país sudamericano.

El pronunciamiento del mandatario estadounidense ocurrió después de que el Tribunal Supremo de Justicia y mandos militares venezolanos confirmaran a Rodríguez como presidenta interina.

Reacciones desde Caracas

Tras la incursión militar en la capital venezolana, Rodríguez adoptó un tono desafiante y reiteró que Maduro sigue siendo el único líder legítimo del país. Asimismo, afirmó que su gobierno está preparado para defender los recursos naturales de Venezuela.

Cambio de régimen y reconstrucción

Aunque Trump ha sostenido históricamente su oposición a los cambios de régimen promovidos por Estados Unidos en otros países, el sábado declaró que su país “va a dirigir” Venezuela. En declaraciones a The Atlantic, señaló que “reconstruir y cambiar de régimen —como se le quiera llamar— es mejor que la situación actual”.

El presidente estadounidense calificó a Venezuela como un “país fallido” y afirmó que la reconstrucción “no es algo malo” en ese contexto.

Referencias a Groenlandia

Durante la misma entrevista, Trump reiteró su posición de que Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca y aliado de la OTAN, debería pasar a formar parte de Estados Unidos. Consultado sobre si la acción militar en Venezuela tenía implicancias para Groenlandia, respondió que “ellos mismos tendrán que verlo”.

Trump sostuvo que Estados Unidos necesita Groenlandia “absolutamente” por razones de defensa.

Elaborado con información de AFP

LEA TAMBIÉN: Trump señala que Rubio está hablando con Delcy Rodríguez en Venezuela