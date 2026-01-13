Nuevamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó insultos a Jerome Powell, titular de la Reserva Federal (Fed), como parte de su desacuerdo por la política monetaria.

Trump tildó de “cretino” a Powell, y dijo que “se irá pronto” —en un contexto marcado por la apertura de una investigación penal contra el presidente de la banca central del gigante norteamericano—.

“La semana pasada, la tasa promedio de las hipotecas a 30 años bajó del 6% por primera vez en muchos años, descendiendo muy rápidamente, y eso sin la ayuda de la Reserva Federal”, indicó Trump.

Jerome Powell, titular de la Fed, nuevamente es insultado por el presidente Donald Trump. Foto: Al Drago/Bloomberg

En esa línea, el republicano señaló que “si contara con la ayuda” de la Fed sería más fácil reducir la tasa de las hipotecas, “pero ese inepto pronto se irá”.

A la fecha, las tasas de interés referenciales en Estados Unidos se ubican en la horquilla de 3.5% y 3.75%. Powell defiende su fuero y asegura que la Fed seguirá independiente y solo bajará estos ratios con evidencia económica.

Mientras que para Donald Trump, se debe minimizar las tasas referenciales hasta en 3 puntos para abaratar deuda vencida, en un contexto de baja inflación y altos costos: 2.7% interanual a diciembre del 2025.

Meses atrás, el mandatario llamó “lento, estúpido” y que “siempre llega tarde” a Powell, al no optar por reducir los tipos referenciales —cuando estos se ubicaban entre 4.25% y 4.50%.

