Donald Trump ha ejercido presiones públicas sobre el presidente de la Fed, Jerome Powell. Foto: Getty Images
Nuevamente,, titular de la Reserva Federal (Fed), como parte de su desacuerdo por la política monetaria.

, y dijo que “se irá pronto” —en un contexto marcado por

“La semana pasada, la tasa promedio de las hipotecas a 30 años bajó del 6% por primera vez en muchos años, descendiendo muy rápidamente, y eso sin la ayuda de la Reserva Federal”, indicó Trump.

Jerome Powell, titular de la Fed, nuevamente es insultado por el presidente Donald Trump. Foto: Al Drago/Bloomberg
En esa línea, el republicano señaló que “si contara con la ayuda” de la Fed sería más fácil reducir la tasa de las hipotecas, “pero ese inepto pronto se irá”.

A la fecha, las tasas de interés referenciales en Estados Unidos se ubican en la horquilla de 3.5% y 3.75%. P

Mientras que para Donald Trump, se debe minimizar las tasas referenciales hasta en 3 puntos para abaratar deuda vencida, en un contexto de baja inflación y altos costos: 2.7% interanual a diciembre del 2025.

Meses atrás, el mandatario llamó “lento, estúpido” y que “siempre llega tarde” a Powell,

Con información de EFE

