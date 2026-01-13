Piscinas de salmuera en una mina de litio de SQM en el salar de Atacama, en el desierto de Atacama, Chile.
Piscinas de salmuera en una mina de litio de SQM en el salar de Atacama, en el desierto de Atacama, Chile.
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

, uno de los mayores productores de del mundo, planea acudir al mercado internacional por primera vez desde 2024 con la colocación de al menos US$ 500 millones en bonos denominados en dólares.

La empresa chilena, con operaciones en , venderá bonos híbridos a 30 años, con un período de no rescate de cinco años, según personas familiarizadas con el asunto. Representantes de se reunirán con inversionistas estos días, y la fijación de precios está prevista para más adelante esta semana, indicaron las fuentes, que pidieron no ser identificadas antes de un anuncio oficial. La empresa no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los bonos híbridos —que incluyen aumentos del cupón si las empresas no los rescatan cuando son elegibles— han ganado popularidad a nivel mundial desde 2024. Debido a que cerca de la mitad de los fondos suele tratarse como capital, estos instrumentos ayudan a limitar los niveles de endeudamiento y permiten financiar expansiones sin poner en riesgo las calificaciones crediticias. Sin embargo, ese beneficio tiene un costo: mayores rendimientos. Chile registró tres colocaciones híbridas el año pasado en el mercado local, incluida una de SQM.

LEA TAMBIÉN: Codelco y Rio Tinto avanzan en su proyecto de litio en Chile

El productor de litio también se suma a una oleada de emisiones de deuda de mercados emergentes, mientras los emisores se apresuran a aprovechar la reducción de los diferenciales frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos. En los primeros nueve días de 2026, las ventas de gobiernos y empresas de países en desarrollo alcanzaron los US$ 104,000 millones, el mayor monto en al menos 11 años, según datos compilados por Bloomberg.

La compañía utilizará los fondos para refinanciar deuda vigente y para objetivos corporativos generales, incluido el financiamiento de inversiones, de acuerdo con una presentación ante la Bolsa de Santiago. Tiene un plan de inversión de capital a tres años por US$ 2,700 millones.

SQM recurrió por última vez al mercado internacional de deuda en septiembre de 2024 con una emisión por US$ 850 millones. El mes pasado, la compañía colocó 10 millones de UF (US$ 450 millones) en bonos híbridos en el mercado local.

Los agentes colocadores de la operación son Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan y Santander.

TE PUEDE INTERESAR

¿Rival del T-MEC? Acuerdo comercial entre UE y Mercosur desafía el proteccionismo de Trump
Codelco cumple su meta de crecimiento del cobre, aunque por escaso margen
American Lithium inicia proceso para escindir proyecto de uranio Macusani en Perú
Quién dirigirá Codelco bajo José Antonio Kast: los nombres que suenan
Latin Metals escinde activos en Perú y crea nueva firma para explorar cobre

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.