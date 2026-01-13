SQM, uno de los mayores productores de litio del mundo, planea acudir al mercado internacional por primera vez desde 2024 con la colocación de al menos US$ 500 millones en bonos denominados en dólares.

La empresa chilena, con operaciones en Australia, venderá bonos híbridos a 30 años, con un período de no rescate de cinco años, según personas familiarizadas con el asunto. Representantes de SQM se reunirán con inversionistas estos días, y la fijación de precios está prevista para más adelante esta semana, indicaron las fuentes, que pidieron no ser identificadas antes de un anuncio oficial. La empresa no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los bonos híbridos —que incluyen aumentos del cupón si las empresas no los rescatan cuando son elegibles— han ganado popularidad a nivel mundial desde 2024. Debido a que cerca de la mitad de los fondos suele tratarse como capital, estos instrumentos ayudan a limitar los niveles de endeudamiento y permiten financiar expansiones sin poner en riesgo las calificaciones crediticias. Sin embargo, ese beneficio tiene un costo: mayores rendimientos. Chile registró tres colocaciones híbridas el año pasado en el mercado local, incluida una de SQM.

El productor de litio también se suma a una oleada de emisiones de deuda de mercados emergentes, mientras los emisores se apresuran a aprovechar la reducción de los diferenciales frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos. En los primeros nueve días de 2026, las ventas de gobiernos y empresas de países en desarrollo alcanzaron los US$ 104,000 millones, el mayor monto en al menos 11 años, según datos compilados por Bloomberg.

La compañía utilizará los fondos para refinanciar deuda vigente y para objetivos corporativos generales, incluido el financiamiento de inversiones, de acuerdo con una presentación ante la Bolsa de Santiago. Tiene un plan de inversión de capital a tres años por US$ 2,700 millones.

SQM recurrió por última vez al mercado internacional de deuda en septiembre de 2024 con una emisión por US$ 850 millones. El mes pasado, la compañía colocó 10 millones de UF (US$ 450 millones) en bonos híbridos en el mercado local.

Los agentes colocadores de la operación son Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan y Santander.