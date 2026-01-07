Pese a un colapso fatal en su mayor mina, Codelco produjo 1,333 millones de toneladas métricas de cobre el año pasado en las operaciones que gestiona en Chile, dijo Pacheco en una entrevista. Esa cifra fue 5,000 toneladas, o el 0.4%, superior a la del año anterior.

El exministro de Energía de Chile y exejecutivo de International Paper Co. ha estado trabajando para reactivar la producción después de que esta cayera a un mínimo de 25 años, en medio del deterioro de las leyes del mineral y contratiempos en minas y proyectos de expansión.

Ese esfuerzo se ha visto aún más complicado por una recuperación prolongada en El Teniente, donde un accidente el 31 de julio recortó la producción en alrededor de 45,000 toneladas el año pasado, dijo Pacheco. El mandato del directivo, de 72 años, como presidente termina en mayo.

Codelco apunta a otro aumento moderado este año, con una producción presupuestada de 1,344 millones de toneladas, señaló. Incluso una ganancia marginal sería bien recibida por un mercado del cobre sacudido por interrupciones de suministro que han contribuido a llevar los precios a máximos históricos.

Exportaciones mineras de Chile

Las exportaciones chilenas escalaron en 2025 a más de US$ 107,000 millones, un alza de 7.9% respecto de 2024 que marca el mayor monto exportado por el país desde que existen registros, informó este miércoles la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) del Gobierno.

La minería, el principal sector económico del país de la mano del cobre, logró retornos por US$ 63,253 millones, anotando un alza de 12.6% en comparación con el año 2024, con su propio récord de ventas al exterior.

“El dinamismo exhibido por los embarques mineros fue sustentado en gran medida en el alza de los concentrados de cobre, con retornos por US$ 36,278 millones, cifra que refleja un aumento de 19.3%”, apunta el comunicado de la Subrei.

Exportaciones de oro, concentrado de molibdeno y de carbonato de litio le siguen en relevancia al metal rojo, completando un año en el que la minería justificó por sí sola el 59.1% de las exportaciones nacionales de bienes.

Con una producción de entre 5 y 6 millones de toneladas al año, Chile es el mayor productor de cobre del mundo y alberga gigantes mineras como Codelco, BHP, Anglo American y Antofagasta Minerals.

China es el principal socio comercial de Chile desde 2009, con un intercambio que se ha expandido a una tasa promedio anual del 11 %, seguido de Estados Unidos.

Elaborado con información de Bloomberg y EFE