Los futuros de referencia treparon hasta un 4.3% en Londres, tocando los US$ 13,000 por tonelada por primera vez. En las últimas semanas, los operadores han aumentado los envíos hacia Estados Unidos ante la posibilidad de aranceles este año, reduciendo la oferta en otros mercados. Además, el inicio de una huelga en la mina Mantoverde, en Chile, recordó el riesgo de interrupciones en los despachos en un momento de expansión de la demanda global.

Todos los metales básicos operaban al alza el lunes, mientras las acciones subían impulsadas por apuestas a los valores tecnológicos. En términos más generales, los inversionistas evaluaban las implicancias más amplias de la captura el fin de semana del líder venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, incluido el cambio de postura de Washington respecto de los recursos clave para la seguridad y el crecimiento económico.

El cobre, un metal vital para la transición energética, acumuló un alza del 42% en 2025, registrando su mejor año desde 2009. El plan de Trump de volver a analizar la aplicación de aranceles al cobre primario en 2026 reactivó la operación de arbitraje que sacudió al mercado a comienzos del año, reduciendo la disponibilidad en otras regiones.

“Estimamos que el mercado global de cobre refinado estuvo en superávit en 2025, pero los flujos de metal e inventarios se distorsionaron por los aranceles de EE.UU., lo que provocó un aumento significativo de las importaciones estadounidenses”, escribieron en una nota del lunes analistas de UBS Group AG, entre ellos Daniel Major .

El cobre se acerca a un récord tras un aumento en 2025 | Las preocupaciones arancelarias y el apetito por el riesgo impulsan las ganancias del metal.

Estados Unidos concentra aproximadamente la mitad de los inventarios globales, pero representa menos del 10% de la demanda mundial, según UBS. Eso implica un riesgo de menor oferta en otras regiones. El diferencial entre el precio al contado y el de tres meses en Londres se mantiene firmemente en backwardation, un patrón que apunta a estrechez de corto plazo.

“Los déficits generales de oferta, junto con la deslocalización regional causada por los aranceles de EE.UU., están impulsando al cobre”, escribieron en una nota analistas de China Securities Co. liderados por Wang Jiechao . “El mercado global del cobre registrará un déficit superior a 100,000 toneladas en 2026”, añadieron.

El cobre a tres meses subía 4.2% a US$ 12,469.50 por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres a la 1:45 p.m. hora local.