Barras de cobre en un distribuidor mayorista de metales en Mumbai, India.
Barras de cobre en un distribuidor mayorista de metales en Mumbai, India.
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

El cobre subió a un nuevo máximo debido a las preocupaciones por un ajuste de la oferta, así como por el aumento del apetito por el riesgo en los mercados.

TE PUEDE INTERESAR

Antamina y las mejoras por US$ 729 millones para extender vida de su mina de cobre en Perú
Plata se disparó más de 140% en 2025, ¿tropezará la inversión este año?
Plata y oro: Tier One reactiva Curibaya en Perú para perforación 2026
El cobre y su mayor ganancia anual desde 2009: los factores detrás del desempeño récord
Pecoy Copper avanza con perforación de cobre en Arequipa en campaña tras casi una década

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.